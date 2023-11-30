Мобилизация в Украине: кого из студентов могут призвать

Студенты должны каждый год лично предоставлять справку о том, что учатся на дневной форме, своему ТЦК и СП, рассказали в ВСУ.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. В это время в ряды ВСУ могут мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными к военной службе, и тех, кто не имеет права на отсрочку. Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью NV рассказал, кого из студентов могут призвать.

"На данный момент законодательством предусмотрено, что студенты, обучающиеся на дневной форме обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях, но именно на дневной форме обучения независимо от того, за бюджетные средства или на платной основе, нуждаются в отсрочке от мобилизации на срок обучения. Независимо от возраста", — сказал Владимир Фитьо.

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Он отметил, что студенты в возрасте от 18 до 27 лет в случае отчисления или взятия академического отпуска пока не подпадают под мобилизацию, поскольку такие граждане находятся в категории призывников. Если студента в возрасте от 27 лет, обучающегося на дневной форме, отчисляют, или он берет академический отпуск, то такое лицо подлежит мобилизации.

Владимир Фитьо отметил, что студентам нужно знать и помнить, что каждый год они должны лично предоставлять справку о том, что учатся на дневной форме соответствующего учебного заведения, своему ТЦК и СП.

На вопрос журналистов о том, планируют ли в ближайшее время пересмотреть норму о призыве студентов, он заявил, что это вопрос к законодательным органам государственной власти.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что гражданина, который пришел в ТЦК, не отправят сразу в ВСУ. Военнообязанный должен предоставить свои учетные данные, его могут мобилизовать по определенному направлению, если по состоянию здоровья и специальности он подходит.

19 ноября командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что в Украине нужна более расширенная мобилизация. По его словам, в армию призывать нужно 18-20-летних мужчин, в том числе и студентов.