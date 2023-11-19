"Нужно призывать 20-летних, а не старых дедов": мобилизация студентов нужна, - комбат 3 ОШБр ВСУ (видео)

Петр "Ролло" Горбатенко считает, что в Украине должна пройти более широкая мобилизация и в армию нужно призвать 18-20 летних мужчин, ведь студенты также могут воевать.

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Командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко заявил во время интервью журналистке Наталье Мосейчук, что ряды ВСУ нужно пополнять более молодыми военнообязанными, а не 50-летними мужчинами, имеющими хронические заболевания.

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По словам Горбатенко Украине нужна более расширенная мобилизация, во время которой в армию нужно призывать 18-20 летних мужчин, даже если они являются студентами. Свою позицию он обосновывает тем, что даже студенты должны воевать.

"Со всем уважением, нужно мобилизовать, не старых дедов. 50-летние – это не старые деды, но, когда доходит до боевых действий, все они похожи на старых. Они имеют много хронических болезней. Нужно мобилизовать 18-летних, 20-летних", — считает Горбатенко.

По словам комбата, нет проблемы в том, что они студенты, ведь даже студенты должны воевать.

"Они что не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — считает командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ.

Напоминаем, что Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, считает, что представители ТЦК должны по-другому вести разъяснительную работу с военнообязанными. По его словам, военные должны объяснять, что будет сложно и с мобилизацией будет сложно, но это необходимо.

Также напоминаем, что согласно отчету аналитиков из Института изучения войны, контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается и идет переброска дополнительных сил на левый берег Днепра.

Фокус уже писал о том, кто не подлежит призыву в военное время в Украине. Например, не подлежат призыву соискатели профессионального и высшего образования, аспиранты и докторанты, учащиеся на дневной или дуальной форме.

Также Фокус писал о том, при каких условиях могут снять с воинского учета. Действующим законодательством предусмотрено, что для призывников, военнообязанных и резервистов существуют отдельные условия для исключения с учета.