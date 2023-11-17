Мобилизация в Украине: при каких условиях могут снять с воинского учета

Действующим законодательством предусмотрено, что для призывников, военнообязанных и резервистов существуют отдельные условия для исключения с учета.

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В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля. В это время повестки могут получить военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме этого, некоторых граждан могут снять или исключить с воинского учета. Фокус разбирался, кого это касается.

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" некоторые категории граждан могут быть сняты или исключены с воинского учета.

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Кого могут снять с воинского учета

С воинского учета могут снять призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки военнообязанных и резервистов СБУ в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов СВРУ в соответствующем подразделении СВРУ, а именно:

С воинского учета призывников:

тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;

тех, кто выезжает из Украины на более чем три месяца;

тех, кого взяли на учет военнообязанных;

тех, кто получил воинские звания офицерского состава;

тех, кто прекратил альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения военной подготовки;

тех, кто выполнял обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С воинского учета военнообязанных:

тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;

тех, кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;

тех, кто выезжает из Украины более чем на три месяца;

по решению Минобороны, СБУ, СВРУ.

С воинского учета резервистов:

тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;

тех, кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;

тех, кто выезжает из Украины более чем на три месяца;

тех, кого уволили со службы в военно резерве и которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

по решению Минобороны, СБУ, СВРУ.

Кого могут исключить с воинского учета

Исключить с воинского учета в соответствующих ТЦК и СП могут (военнообязанных и резервистов СБУ в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов СВРУ в соответствующих подразделениях СВРУ), следующих граждан:

тех, кого призвали или приняли на военную службу;

тех, кто проходит военную службу в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

тех, кого признала ВВК непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

тех, кого лишили украинского гражданства;

тех, кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

тех, кого направили для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

тех, кто умер или признан безвестно отсутствующими или объявлены умершими.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что украинское законодательство не определило специальных мест для выписки и вручения повесток. Поэтому ее могут вручить по месту жительства, работы, на блокпосту или в любом населенном пункте.

Ранее адвокат Руслан Ткаченко рассказал Фокусу, что сотрудники ТЦК и СП могут заходить на частные территории и в места проживания для вручения повесток. Однако нельзя проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.