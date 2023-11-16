Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, можно ли проигнорировать "выписанную на коленке" повестку

Украинское законодательство не определяет специальных мест для выписки или вручения повестки. Гражданам не имеет смысла оспаривать правильно заполненный документ, рассказали в ТЦК.

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Представитель Полтавского территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин заявил, что неважно где и каким образом была выписана повестка. Об этом он сообщил в комментарии Telegraf.

"Не имеет значения, где и каким образом она выписана, поскольку Постановлением Кабмина №1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения", — сказал Роман Истомин.

Он отметил, что повестка может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, или на блокпосту, или в любом населенном пункте.

Кроме этого Истомин отметил, что повестки могут выписывать не только представители ТЦК и СП, но и исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК. По его словам, именно они осуществляют оповещение военнообязанных по месту их проживания.

"Возможно, именно это кого-то вводит в заблуждение, но подчеркиваю: эта норма касается исключительно органов местного самоуправления и не распространяется на представителей ТЦК", — подчеркнул он.

Истомин рассказал, что правильно заполненную повестку нет смысла обжаловать. В частности, она должна содержать фамилию, имя, отчество лица, которому вручается повестка, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, и подпись начальника ТЦК, скрепленную печатью.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала в комментарии "РБК-Украина", что украинское законодательство не определяет места, где должна быть вручена повестка, поэтому документ могут вручать в любом месте — парке, на блокпосте, улице.

"Судебная практика идет таким путем, что надлежаще врученной является только та повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении", — сказала Татьяна Козян.

Она отметила, что повестка считается неподобающе врученной, если при ее получении расписалась жена, родители или соседи. В результате военнообязанный может не являться в ТЦК, если повестка была выдана не лично и не содержит подписи.

Что должна содержать повестка

Юрист Татьяна Козян отметила, что повестка должна содержать:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК;

дату, время и адрес ТЦК, куда нужно явиться военнообязанному;

наименование должности и инициалы и фамилия руководителя ТЦК, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК;

дату выдачи повестки;

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал, что военнообязанным гражданам, которые трижды проигнорируют повестки, может грозить уголовная ответственность. Однако это возможно только в трех случаях.

Ранее практикующий юрист в области военного права компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян сообщила, что украинское законодательство ограничивает список должностных лиц, которые могут вручить повестку во время всеобщей мобилизации. Также закон не регулирует, в каких местах могут их раздавать.