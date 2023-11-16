Мобілізація в Україні: в ТЦК пояснили, чи можна проігнорувати "виписану на коліні" повістку

Українське законодавство не визначає спеціальних місць для виписання чи вручення повістки. Громадянам не має сенсу оскаржувати правильно заповнений документ, розповіли в ТЦК.

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Речник Полтавського територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін заявив, що неважливо де та яким чином була виписана повістка. Про це він повідомив у коментарі Telegraf.

"Нема значення, де і яким чином вона виписана, оскільки Постановою Кабміну №1487 визначено зразок повістки, але ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення", — сказав Роман Істомін.

Він зазначив, що повістка може бути врученою як за місцем проживання, так і за місцем роботи, чи на блокпосту, або в будь-якому населеному пункті.

Крім цього Істомін наголосив, що повістки можуть виписувати не лише представники ТЦК та СП, але й виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК. З його слів, саме вони здійснюють оповіщення військовозобов’язаних за місцем їхнього проживання.

"Можливо, саме це когось вводить в оману, але наголошую: ця норма стосується винятково органів місцевого самоврядування і не розповсюджується на представників ТЦК", — наголосив він.

Істомін розповів, що правильно заповнену повістку немає сенсу оскаржувати. Зокрема, вона повинна містити прізвище, ім’я, по батькові особи, якій вручається повістка, дату, час і адресу, куди їй потрібно прибути, та підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою.

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла в коментарі "РБК-Україна", що українське законодавство не визначає місця, де повинна бути вручена повістка, тому документ можуть вручати в будь-якому місці — парку, на блокпості, вулиці.

"Судова практика йде таким шляхом, що належно врученою є лише та повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання", — сказала Тетяна Козян.

Вона наголосила, що повістка вважається неналежно врученою, якщо при її отриманні розписалася дружина, батьки чи сусіди. У результаті військовозобов'язаний може не з'являтися до ТЦК, якщо повістка була видана не особисто та не містить підпису.

Що повинна містити повістка

Юристка Тетяна Козян наголосила, що повістка повинна містити:

назву "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер та дату розпорядження ТЦК;

дату, час і адресу ТЦК, куди потрібно з'явитися військовозобов’язаному;

найменування посади та ініціали й прізвище керівника ТЦК, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК;

дату видачі повістки;

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів, що військовозобов'язаним громадянам, які тричі проігнорують повістки, може загрожувати кримінальна відповідальність. Проте це можливо лише в трьох випадках.

Раніше юристка-практик у галузі військового права компанії "Приходько і партнери" Тетяна Козян повідомила, що українське законодавство обмежує список посадових осіб, які можуть вручити повістку під час загальної мобілізації. Також закон не регулює, в яких місцях можуть їх роздавати.