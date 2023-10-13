Мобілізація в Україні: що повинна містити повістка про виклик до ТЦК

Повістка має бути виписана на військовозобов'язаного та підписана керівником ТЦК. Документ не можуть вручити через месенджери, SMS, чи дзвінком, наголосила адвокатка.

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Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам можуть вручити повістки. Адвокат Наталія Сабатюк заявила, що заповнення документа на місці є незаконним. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Якщо повістку виписують при вас — це порушення!" — сказала вона.

Вона зазначила, що порожню повістку при військовозобов'язаному можуть заповнювати лише в присутності голови Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який особисто виписує документ або вручає його.

Де можуть вручити повістку

Зі слів адвокатки, повістку можуть вручити на вулиці або блокпості. Проте вона повинна бути виписана на військовозобов'язаного та підписана керівником ТЦК, до якого він приписаний.

Крім цього, при врученні повістки потрібно:

перевірити повноваження представника ТЦК;

звірити повістку на відповідність затвердженій формі;

при наявності порушень записати їх в розписку та сфотографувати.

Сабатюк наголосила, що повістку не можуть вручити через повідомлення за допомогою різних месенджерів, SMS, чи дзвінком, оскільки це не передбачено українським законодавством. Також фейковими є вручення повісток через "Дія".

Як повинна виглядати повістка

Документ повинен містити:

назву "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер та дату розпорядження ТЦК та СП щодо явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП.

Хто може вручити повістку

Відповідно до українського законодавства повістку вручити можуть:

представники військкомату, органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування;

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, в Міністерстві юстиції заявили, що співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи громадян на вулицю. Тоді як правоохоронці не можуть вручати повістки військовозобов'язаним.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що для того, аби військовозобов'язаних викликали до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту, потрібно внести відповідні зміни до правил військового обліку.