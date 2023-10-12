Мобілізація в Україні: керівники підприємств вручатимуть повістки співробітникам, — ТЦК

За словами воєнкома Романа Істоміна, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень.

Related video

В Україні дію воєнного стану було продовжено принаймні до 15 листопада 2023 року. З цієї причини військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки в громадських місцях, включно з вулицею, блокпостами і навіть місцем роботи. Про це повідомив представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф", розповів, чи існує план для підприємств щодо мобілізації.

"Немає такого плану. Керівники підприємств, установ ведуть облік військовозобов'язаних, і ТЦК доводить їм розпорядження про їхнє оповіщення. Іншими словами, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, щоб люди організовано й оперативно могли пройти військово-лікарську комісію. Але є такі керівники, які не хочуть виконувати ці розпорядження", — розповів Роман Істомін.

Згідно з його словами, у таких ситуаціях законодавство передбачає адміністративне покарання за порушення правил військового обліку. Уперше посадовим особам буде накладено штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних податками мінімумів доходів громадян (що становить від 3400 до 5100 гривень), а в разі повторного порушення штраф становитиме від 300 до 500 неоподатковуваних податками мінімумів доходів громадян (що становить від 5100 до 8500 гривень).

Майор додав, що сплата штрафу не позбавляє від виконання покладених на людину обов'язків.

"Штраф — це не підстава не виконувати свої обов'язки і порушувати законодавство", — додав він.

Нагадаємо, стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років, За даними юриста Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10084, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.

Раніше Фокус писав, які є повістки і де їх можуть вручити. Один вид повісток можуть вручити і тим, у кого є відстрочка від мобілізації.