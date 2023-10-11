Мобілізація в Україні: стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років

За даними юриста Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано проєкт 10084, у якому прописано можливість продовжити за власним бажанням службу військовослужбовцям, яким виповнилося 60 років.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні введено загальну мобілізацію. У мережі почали поширювати інформацію про те, що в закон про мобілізацію внесуть поправки, які дозволять призивати на фронт чоловіків, старших за 60 років. Про це повідомила адвокат Марія Левченко, передає РадіоТрек.

"У Верховній Раді зареєстровано проєкт 10084, який пропонує внести зміни до статті 22 про військовий обов'язок і військову службу, де прописано можливість продовжити свою службу військовослужбовцям, які служать під час дії воєнного стану та яким виповнилося 60 років, за їхнім власним бажанням і за наявності позитивного висновку ЛКК, що стан здоров'я дає змогу це зробити", — каже експерт.

При цьому вона зазначає, що про мобілізацію чоловіків, яким виповнилося 60 років, у законопроєкті немає жодного слова.

За словами адвоката, мобілізації не підлягає:

працівники органів державної влади, критично важливих підприємств та організацій

люди, які за станом здоров'я або віком визнані ВЛК непридатними до служби

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування

багатодітні громадяни, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей

батьки-одинаки та одинокі матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину

громадяни у статусі опікунів та прийомних батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини

батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю підгрупи А, з інвалідністю III-IV групи, а також повнолітніх (18 — 23 роки) дітей з інвалідністю I або II групи

жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на фронті

громадяни, які мають неповнолітню дитину і чоловіка, що проходить військову службу. Цю категорію було додано після набрання чинності законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нагадаємо, соцопитування показало, як українці ставляться до цифровізації військового обліку. Більше половини учасників опитування вважають, що система "Оберіг" поліпшить процес мобілізації, але ще більше респондентів не хочуть, щоб їхні дані потрапили в систему.

Раніше Фокус писав, кого з українців будуть активно призивати в армію. Наразі на фронті не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків і водіїв.