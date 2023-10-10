Навички потрібні: кого з українців будуть активно призивати в армію

Наразі на фронті не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків і водіїв.

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Дія загальної мобілізації в Україні триває, і через це багато громадян будуть і далі отримувати повістки від військкоматів. ЗСУ мають актуальні потреби в деяких спеціальностях, тому громадян, які володіють такими навичками, можуть призивати в першу чергу. Про це повідомляє капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас у коментарі виданню "Today".

За даними джерела, наразі серед захисників дуже бракує танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків і водіїв.

При цьому він додав, що українців можуть мобілізувати не тільки на передову, а й для виконання інших обов'язків. Серед них служба в штабі.

Отримати повістку зараз можуть:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у виші або військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років — за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку і не вчинили тяжкий злочин.

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив військовозобов'язаним, які купили фальшиві довідки ВЛК про непридатність до проходження служби та виїхали з країни, екстрадицією.

Пізніше у Верховній Раді визнали, що масової екстрадиції ухильників до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі відкриття кримінальних проваджень.