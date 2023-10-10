Навыки нужны: кого из украинцев будут активно призывать в армию

В настоящее время на фронте не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.

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Действие всеобщей мобилизации в Украине продолжается, и из-за этого многие граждане будут и дальше получать повестки от военкоматов. ВСУ имеют актуальные потребности в некоторых специальностях, поэтому граждан, обладающих такими навыками, могут призывать в первую очередь. Об этом сообщает капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас в комментарии изданию "Today".

По данным источника, в данный момент среди защитников очень не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.

При этом он добавил, что украинцев могут мобилизовать не только на передовую, но и для выполнения других обязанностей. Среди них служба в штабе.

Получить повестку сейчас могут:

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;

снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;

исключенные из воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае открытия уголовных производств.