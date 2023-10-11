Мобилизация в Украине: стало известно, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет

По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, в котором прописана возможность продлить по собственному желанию службу военнослужащим, которым исполнилось 60 лет.

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В связи с полномасштабным вторжением России в Украине введена всеобщая мобилизация. В сети начали распространять информацию о том, что в закон о мобилизации внесут правки, позволяющие призывать на фронт мужчин старше 60 лет. Об этом сообщила адвокат Мария Левченко, передает РадиоТрек.

"В Верховной Раде зарегистрирован проект 10084, предлагающий внести изменения в статью 22 о воинской обязанности и военной службе, где прописана возможность продлить свою службу военнослужащим, которые служат во время действия военного положения и им исполнилось 60 лет, по их собственному желанию и при наличии положительного вывода ВЛК, что состояние здоровья позволяет это сделать", – говорит эксперт.

При этом она отмечает, что о мобилизации мужчин, которым исполнилось 60 лет, в законопроекте нет ни слова.

По словам адвоката, мобилизации не подлежит:

работники органов государственной власти, критически важных предприятий и организаций

люди, которые по состоянию здоровья или возрасту признаны ВЛК непригодными к службе

граждане, постоянно ухаживающие за лицами, нуждающимися в заботе

многодетные граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей

родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка

граждане в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка

родители несовершеннолетних детей с инвалидностью подгруппы А, с инвалидностью III-IV группы, а также совершеннолетних (18 – 23 года) детей с инвалидностью I или II группы

женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте

граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомним, соцопрос показал, как украинцы относятся к цифровизации воинского учета. Более половины участников опроса считают, что система "Оберег" улучшит процесс мобилизации, но еще больше респондентов не хотят, чтобы их данные попали в систему.

Ранее Фокус писал, кого из украинцев будут активно призывать в армию. В настоящее время на фронте не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.