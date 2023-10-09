Единый реестр военнообязанных: как украинцы относятся к электронному воинскому учету (инфографика)

Украинцы хорошо осведомлены о запуске электронного воинского учета. Более половины участников опроса считают, что система "Оберег" улучшит процесс мобилизации, но еще больше респондентов не хотят, чтобы их данные попали в систему.

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С октября в Украине заработал электронный реестр военнообязанных. Разработчики электронного воинского учета обещают полный охват военнообязанных граждан и значительное упрощение процесса мобилизации. Компания Active Group, специализирующаяся на социологических исследованиях, провела опрос среди украинцев об их осведомленности о системе электронного воинского учета "Оберег" и отношении к нововведению. О результатах исследования сообщается на сайте компании.

Опрос показал высокую осведомленность среди украинцев о запуске электронного реестра военнообязанных. Чуть больше 70% опрошенных знают об этом нововведении в воинском учете и только 13,9% респондентов заявили, что впервые слышат об этом.

Соцопрос Active Group об электронном реестре военнообязанных Фото: Скриншот

Более половины украинцев в большей или меньшей степени уверены, что введение электронного воинского учета поможет улучшить процесс мобилизации. Пессимистично на цифровизацию учета военнообязанных смотрят меньше трети участников опроса.

Соцопрос Active Group об электронном реестре военнообязанных Фото: Скриншот

При этом желание попасть в базу данных е-реестра "Оберег" изъявили меньше четверти респондентов, в то время как против высказались более половины опрошенных украинцев.

Соцопрос Active Group об электронном реестре военнообязанных Фото: Скриншот

Преимущества е-реестра "Оберег"

О запуске реестра "Оберег" сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, отметив, что система имеет надежную киберзащиту. На данный момент база данных с персональной информацией о военнообязанных заполнена на 90%. Служебная информация и персональные данные из Единого реестра военнообязанных "Оберег" позволит военнообязанным:

встать на воинский учет;

получить статус участника боевых действий;

получить белый билет.

При этом, для постановки на воинский учет мужчинам не обязательно лично приходить в ТЦК.

Информация в систему "Оберег" будет поступать без участия и уведомления призывника. К реестру военнообязанных уже подключены четыре базы данных других ведомств:

Министерства внутренних дел;

Министерства финансов;

Министерства образования и науки;

Государственной служебной администрации.

Доступ к реестру предоставлен сотрудникам ТЦК и СБУ, которые будут вести воинский учет, отслеживать перемещения военнообязанных по Украине и проверять основания для выезда из страны.

Вручение электронных повесток

Технически организовать отправку электронных повесток призывникам не сложнее, чем отправить обычное уведомление на смартфон или письмо на электронную почту. Однако, по словам секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, на текущий момент такие рассылки не будут иметь законной силы.

Действующее законодательство не ограничивает сотрудников ТЦК в месте вручения повестки. Она может быть вручена призывнику дома, на рабочем месте и даже на улице. Но закон требует личной встречи с призывником и передачи повестки из рук в руки, что подтверждается подписью военнообязанного.

В случае с электронными повестками личная встреча с призывником исключается в принципе, поэтому без изменений в законодательстве рассылке е-повесток ввести нельзя.

Напомним, юрист Кристина Ковцун рассказала чем грозит отказ от прохождения ВВК. Если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии – это считается административным правонарушением.

Ранее Фокус писал, может ли женщина получить повестку. Согласно последним изменениям в законодательстве, все украинки с медицинским и фармацевтическим образованием должны встать на воинский учет и получить воинский билет.