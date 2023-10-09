Мобилизация в Украине: может ли женщина получить повестку

Во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию. Большинство лиц женского пола, состоящих на воинском учете, имеют право на отсрочку или увольнение.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ все женщины в Украине с медицинским и фармацевтическим образованием должны зарегистрироваться в воинском учете и получат статус военнообязанных. Об этом сообщил представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) майор Роман Истомин в комментарии изданию Telegraf.

Он пояснил, что в настоящее время во время мобилизации нет принудительного призыва женщин в армию, по крайней мере, на данный момент.

"Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт", – сказал Истомин.

По его словам большинство женщин, находящихся в воинском учете, имеют право на отсрочку или увольнение.

"В частности, в случае, если женщина одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ребенка с инвалидностью или является мамой троих детей", – пояснил спикер Полтавского областного ТЦК СП.

Истомин также отметил, что если в семье военнообязанного есть несовершеннолетний ребенок, то вооруженные силы Украины (ВСУ) могут призвать только одного из родителей.

"Обычно правом на отсрочку или увольнение пользуются женщины. Но если ребенок в такой семье уже взрослый, и тоже подлежит мобилизации, то призвать могут всех троих. И это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанны, отец взрослого сына может иметь букет болезней или и инвалидность, а его сын за ним ухаживать. То есть все очень индивидуально, жизненных вариаций много", – резюмировал он.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты и лица, нуждающиеся в этом по состоянию здоровья, или те, кто ухаживает за больными родственниками. Также существуют категории лиц, которые не подлежат призыву на службу.

Адвокат Роман Симутин заявил, что военкомы не могут задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП. По его словам, это могут делать только полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов и военная служба правопорядка.