Мобилизация в Украине: может ли полиция задерживать и принудительно отправлять в ТЦК

Адвокат Роман Симутин отмечает, что задержать военнообязанных могут всего в пяти случаях и не более чем на три часа.

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Задержание и принудительная доставка украинцев в территориальные центры комплектования (ТЦК) военкомами является незаконной. Об этом сообщает адвокат Роман Симутин в Telegram.

По его словам, задерживать могут исключительно следующие органы: полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов, военная служба правопорядка (ст. 262 КУоАП).

"Поэтому запомнить этот перечень крайне легко — на пяти пальцах руки. ТЦК к таким субъектам не относится", — отмечает правозащитник.

Когда применяются задержания

Адвокат отмечает, что задержать военнообязанных могут всего в пяти случаях — это ст. 260 КУоАП.

прекращение правонарушений; когда исчерпаны другие меры воздействия; для установления личности; составление протокола, если нет возможности составить на месте; обеспечение своевременного рассмотрения дел и исполнения постановлений.

На сколько времени могут задержать

Роман Симутин отмечает, что задержать вас могут не более чем на три часа.

"Вас могут задержать максимум на этот промежуток времени, а срок задержания исчисляется не с момента доставки в участок, а с момента остановки, то есть фактического ограничения в передвижении", — говорится в сообщении.

Существуют случаи, когда задержание длится и дольше. По словам правозащитника, это срок до трех суток с обязательным уведомлением прокурора и исключительно в случаях нарушения правил оборота наркотических веществ или незаконного пересечения границы.

Основания задержания: детали

Одно из оснований задержания полицией, определенных ст. 262 КУоАП — это нарушение воинского учета и законодательства об обороне.

Но указанная норма, по словам адвоката, противоречит цели применения задержания.

"Задержание — это крайняя мера и применяется для прекращения правонарушения и только при условии, когда исчерпаны другие средства воздействия. Именно для чего же и создан административный кодекс (КУоАП)", — добавляет Симутин.

Правозащитник отмечает, что перечень оснований расширили только в марте 2021 года, но сам кодекс не адаптировали.

"То есть в старый кодекс запихнули новую норму, а то, что процедурно она неурегулирована — никого не интересует", — пишет адвокат.

Что нужно знать при задержании

В первую очередь, по словам правозащитника, обязательно составляется протокол. Далее разъясняются права и предоставляются для ознакомления материалы и основания.

"То есть при задержании полицейский должен предоставить вам возможность воспользоваться правовой помощью, предоставить доказательства и сообщить родственникам", — подчеркнул Роман Симутин.

Напомним, адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун заявила, что отказ военнообязанного проходить военно-врачебную комиссию считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме этого, позже возможен еще один вызов на ВВК.