Мобилизация в Украине: адвокат рассказала, когда нужно прохождение ВВК

По словам адвоката, если военнообязанный отказывается от прохождения ВВК — это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации, которые продолжаются в Украине из-за полномасштабного вторжения России, призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун рассказала в интервью "Украинскому радио", когда нужно прийти на ВВК в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Когда нужно прийти на медкомиссию

Как отмечает адвокат, по общему правилу в мирное время, когда нет мобилизации, все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр один раз в пять лет. Мужчины 18-60 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, признаются или годными, или ограниченно годными и могут быть мобилизованы.

Однако Кристина Ковцун напоминает, что в условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться. Ведь существует указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, пригоден ли он, или ограниченно пригоден, или непригоден.

По словам эксперта, если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии — это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. Она добавила, что позже может быть еще один вызов.

Прохождение медицинской комиссии: детали

"Процедура прохождения ВЛК достаточно неплохо прописана", — говорит Кристина Ковцун.

По ее словам правозащитницы, прежде всего центры комплектования имеют определенные обязанности по получению информации, в частности, из управлений соцзащиты для того, чтобы выяснить кто есть, например, в статусе лица с инвалидностью. Кроме того, сами военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карточку, выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"Потому что мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и так далее. И военнообязанный должен об этом сообщить", — подчеркивает адвокат.

После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование.

Эксперт объясняет, лицам, которым более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар. Если же в ходе общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования.

"После этого военнообязанный осматривается обязательно такими врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям. То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей", — добавила она.

Напомним, в ГПСУ ответили, что будет с мужчинами, которые незаконно выехали. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, украинцы призывного возраста, как и раньше, пытаются выехать из страны разными способами. Некоторых ловят, но части граждан все же удается осуществить незаконный план.