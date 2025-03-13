Нардепы разрешили платить 50% штрафа ТЦК или не платить вовсе: кого это касается

Чтобы заплатить штраф 8 500 грн, а не 17 000 грн, нужно написать заявление в военкомат и добровольно признать себя нарушителем правил воинского учета, указано в новом законе.

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Верховная Рада поддержала второе чтение и приняла в целом законопроект №12093, который позволяет отменить или на половину уменьшить штраф территориальных центров комплектования за нарушение воинского учета. Решение приняли после заключения профильного комитета по правоохранительной деятельности, который внес серию правок в предложения народных депутатов. Результаты голосования появились во время онлайн-трансляции, которую вел нардеп Алексей Гончаренко.

Голосование за законопроект №12093 состоялось в 11:22 13 марта. Нормативно-правовой акт, который касается изменений в кодексе об административных правонарушениях, поддержали 240 нардепов. Новый закон добавляет или изменяет несколько статей в КУоАП и дает возможность некоторым военнообязанным избежать наказания за нарушение воинского учета во время военного положения. О том, кто может воспользоваться такими возможностями, рассказали на портале "Судебно-юридической газеты".

Штраф ТЦК — детали

Какие новые условия для привлечения к административной ответственности для украинцев, которые нарушили правила воинского учета:

гражданин может не платить штраф, наложенный в соответствии с постановлением ТЦК, если мобилизуется в ряды Сил обороны. Если постановление приняли, то его отменяют. Если дело об админнарушении еще продолжается, то его закрывают. Изменения внесли в ст. 246 КУоАП;

военнообязанный может оплатить 50% штрафа терцентру комплектования, если внесет соответствующую сумму в течение 10 дней после постановления. Если не успевает, то следует внести 17 тыс. грн в течение 30 дней (с даты постановления).

На СЮГ описали, какие дополнительные условия следует выполнить, чтобы в половину уменьшить штраф:

нужно написать заявление в ТЦК (или другой орган, уполномоченный выносить постановления о нарушении воинского учета). В заявлении следует указать, что ты соглашаешься, что совершил правонарушение, и согласен за это ответить;

после этого оформляется постановление о штрафе, причем размер наказания — нижний предел, то есть 17 000 грн. Военнообязанный получает постановление через приложение "Резерв+" или на электронную почту, или другим способом;

гражданин имеет 10 дней для уплаты 8 500 грн. Если не успеть, то до конца 30 суток следует оплатить 17 000 грн. Если и этого не сделать, то средства взыщут в принудительном порядке.

Отметим, 10 марта Фокус писал о законопроекте 12093 об уменьшении штрафа ТЦК. Документ рассмотрели в правоохранительном комитете ВР и забраковали значительную часть идей нардепов, изложенных на 50 страницах проекта.

Напоминаем, 10 марта проект "Опендатабот" опубликовал инфографику, которая показывает активность граждан по уплате штрафов за нарушение воинского учета. 18 февраля адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как уберечься от увеличения штрафа.