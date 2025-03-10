8 500 вместо 17 000: нардепы предлагают уменьшить штраф для некоторых уклонистов

Народные депутаты планировали уменьшить штраф ТЦК до 10%, если оплата состоялась бы в течение двух дней, написали на портале юридической газеты. Такие предложения отклонили, но сохранили другие возможности для ослабления наказания.

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На второе чтение Верховной Рады поступил законопроект, который позволит определенным категориям нарушителей воинского учета платить меньший штраф, чем предусмотрено административным кодексом. Некоторые идеи народных депутатов, которые высказали такие предложения, поддержаны комитетом по правоохранительной деятельности. Об основных предложениях относительно штрафов написали на портале "Судебно-юридической газеты" (СЮГ).

На портале проанализировали законопроект №12093, который в октябре 2024 года подала группа 18 нардепов. Среди прочего, законопроект пытается простимулировать нарушителей воинского учета к мобилизации и к своевременной уплате штрафа. При выполнении ряда условий военнообязанный, который мог бы получить штраф от 17 000 до 25 500 грн, избежит такого наказания, говорится в статье СЮГ. Возможные послабления — отмена штрафа, нижний предел наказания и уменьшение штрафа вдвое.

Штраф ТЦК — детали

В сравнительной таблице ко второму чтению, которая появилась на портале Рады, можно увидеть, что предлагали нардепы и что принял или отклонил комитет. Например, парламентарии предлагали менять размер штрафа в зависимости от того, через сколько дней его оплатят (через 2 дня — 10%), в зависимости от пола и возраста виновника. Значительное количество таких предложений комитет отклонил. На портале СЮГ выделили основные правки, которые касаются уменьшения штрафа за нарушение учета.

Какие условия для ослабления наказания (если Рада примет законопроект):

если гражданин, нарушивший правила воинского учета, добровольно пошел в армию. В таком случае административное производство не будут открывать, а если уже открыли, то закроют. То есть штрафа вообще не будет;

если человек добровольно обратится в ТЦК (или в СБУ, или в Службу внешней разведки). В таком случае размер наказания уменьшат до нижней границы и позволят платить половину — то есть не 17 000 грн, а 8 500 грн.

Как получить уменьшение штрафа на 50% в соответствии с законопроектом:

гражданин добровольно сообщает о нарушении и пишет заявление, что соглашается на рассмотрение дела без его присутствия;

в ТЦК в течение трех дней проверяют заявление и выносит постановление о минимальном штрафе;

постановление поступает в приложение "Резерв+" или на электронную почту. В постановлении указываются реквизиты для уплаты штрафа, а также другие важные данные;

нарушитель оплачивает 50% штрафа в течение 10 дней со дня вступления постановления в силу.

Законопроект должен поступить на второе чтение Верховной Рады. Он вступит в силу после соответствующей процедуры — голосования в целом, подписей спикера и президента, публикации в медиа.

Отметим, 10 марта проект "Опендатабот" проанализировал постановления о штрафах за нарушение воинского учета. Выяснилось, что в 2024 году половину штрафов не оплатили. Большинство людей, которые получили наказание ТЦК, — это граждане в возрасте от 25 до 35 лет, обнаружили исследователи.

Напоминаем, 25 января юрист Тарас Боровский рассказал, как можно обжаловать постановление о штрафе за нарушение военно учета.