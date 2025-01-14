Отменяют 90% постановлений: юрист рассказал, как украинцы оспаривают в суде штрафы от ТЦК (видео)

Адвокат Тарас Боровский говорит, что постановление о нарушении правил воинского учета должно составляться по определенной процедуре. Часто ее нарушают, поэтому большинство дел в суде выигрывают военнообязанные.

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Когда военнообязанный получает штраф от ТЦК, в 90% случаев его можно обжаловать через суд. Чаще всего постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, которое должно быть подписано руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, составляют не по определенной законодательством процедуре. Об этом рассказал юрист Тарас Боровский в эфире Новости.Live.

Юрист Тарас Боровский рассказал, как в суде обжалуются постановления ТЦК об админнарушениях. На видео с 6:00.

По словам юриста, практика выписывания штрафов за нарушение правил воинского учета становится распространенной, в течение осени ему было известно уже о десятках таких дел.

"Правда, в случае обжалования постановления ТЦК в суде вы имеете высокие шансы на его отмену, поскольку вынесение постановления не может сводиться только к техническому распечатыванию его текста и заполнению там пустых мест для каждого отдельного военнообязанного", — пояснил Боровский.

Каждое постановление может быть вынесено только после рассмотрения дела об административном правонарушении. Лицо, привлекаемое к ответственности, может пригласить на рассмотрение адвоката, переводчика, предоставлять свои объяснения и вступать в дебаты, рассказал юрист.

Тарас Боровский отметил, что в делах военнообязанных против ТЦК по обжалованию штрафа чаще всего побеждают первые.

"Если мы говорим о самом обжаловании этих наложенных постановлений, несомненно в 90% случаев военнообязанные эти постановления через суд могут отменить", — сказал адвокат.

Он также пояснил, что в случае неуплаты штрафа постановление через 10 дней будет передано в исполнительную службу, которая откроет производство. В таком случае сумма штрафа удваивается и может составлять 51 тысячу гривен.

"И исполнительная служба применяет такие неудобные для жизни человека вещи, как, например, блокирование счетов или средств на счетах. Также она может применить другие санкции, такие как арест имущества, если сумма штрафа будет большой. И такую абсолютно бессодержательную сегодня санкцию, как запрет выезда за границу", — рассказал Боровский.

Напомним, 14 января пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея рассказала о новых штрафах от ТЦК с 6 февраля. По ее словам, ограниченно годные к службе мужчины должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, иначе они могут получить штраф до 25 тысяч гривен.

Также 14 января заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве и ТЦК и СП майор Лариса Козак сказала, что отсрочка и бронирование не освобождают от обязанности прибыть в ТЦК и СП по повестке.