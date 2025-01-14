Скасовують 90% постанов: юрист розповів, як українці оскаржують у суді штрафи від ТЦК (відео)

Адвокат Тарас Боровський говорить, що постанова про порушення правил військового обліку повинна складатися за певною процедурою. Часто її порушують, тому більшість справ у суді виграють військовозобов'язані.

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Коли військовозобов'язаний отримує штраф від ТЦК, у 90% випадків його можна оскаржити через суд. Найчастіше постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, яка має бути підписана керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, складають не за визначеною законодавством процедурою. Про це розповів юрист Тарас Боровський в ефірі Новини.Live.

Юрист Тарас Боровський розповів, як у суді оскаржуються постанови ТЦК про адмінпорушення. На відео з 6:00.

За словами юриста, практика виписування штрафів за порушення правил військового обліку стає поширеною, протягом осені йому було відомо вже про десятки таких справ.

"Щоправда, в разі оскарження постанови ТЦК в суді ви маєте високі шанси на її скасування, оскільки винесення постанови не може зводитись лише до технічного роздруковування її тексту і заповнення там пустих місць для кожного окремого військовозобов'язаного", — пояснив Боровський.

Кожна постанова може бути винесена лише після розгляду справи про адміністративне правопорушення. Особа, яка притягається до відповідальності, може запросити на розгляд адвоката, перекладача, надавати свої пояснення та вступати в дебати, розповів юрист.

Тарас Боровський зазначив, що у справах військовозобов'язаних проти ТЦК щодо оскарження штрафу найчастіше перемагають перші.

"Якщо ми говоримо про саме оскарження цих накладених постанов, поза сумнівом у 90% випадків військовозобов'язані ці постанови через суд можуть скасувати", — сказав адвокат.

Він також пояснив, що в разі несплати штрафу постанова через 10 днів буде передана до виконавчої служби, яка відкриє провадження. В такому разі сума штрафу подвоюється та може становити 51 тисячу гривень.

"І виконавча служба застосовує такі незручні для життя людини речі, як, наприклад, блокування рахунків або коштів на рахунках. Також вона може застосувати інші санкції, такі як арешт майна, якщо сума штрафу буде великою. І таку абсолютно беззмістовну сьогодні санкцію, як заборона виїзду за кордон", — розповів Боровський.

Нагадаємо, 14 січня прессекретар Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея розповіла про нові штрафи від ТЦК з 6 лютого. За її словами, обмежено придатні до служби чоловіки повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, інакше вони можуть отримати штраф до 25 тисяч гривень.

Також 14 січня заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві і ТЦК та СП майор Лариса Козак сказала, що відстрочка та бронювання не звільняють від обов'язку прибути до ТЦК та СП за повісткою.