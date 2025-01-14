Нові штрафи від ТЦК з 6 лютого: кому з українців треба приготуватися

Обмежено придатних до служби військовозобов'язаних зобов'язали пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, інакше їм загрожують штрафи до 25 тисяч гривень. Військовим також треба підтверджувати стан здоров'я.

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Військовозобов'язаним українцям зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025 року, інакше їм можуть призначити штрафи. Про це сказала прессекретар Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея в коментарі виданню "Про все".

Обмежено придатним приходять повістки для проходження ВЛК, але деякі самі звертаються для цього до ТЦК без повістки. Напередодні спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін стверджував, що військкоми не зобов'язані викликати українців на повторне проходження ВЛК.

Кривошея запевняє, що якщо співробітники ТЦК зустрічають обмежено придатних на вулицях, то їм можуть виписати повістку або порекомендувати звернутися в ТЦК для отримання направлення на медкомісію.

Притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку, як вказує Кривошея, можуть уже з 6 лютого за непроходження медкомісії. Розмір штрафу — від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо причина пропуску є поважною, начальник ТЦК може не штрафувати військовозобов'язаного.

Пройти ВЛК, за її уточненням, зобов'язані й військові для визначення придатності до подальшої служби в ЗСУ. Якщо вони отримали поранення або їх визнали обмежено придатними, вони так само проходять медкомісію.

"Хто був обмежено придатний і стан здоров'я покращився, буде служити. Хто отримав поранення, може перевестися в тилові підрозділи або й звільнитися із ЗСУ. Непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділі", — додала речниця.

Нагадаємо, у Київському ТЦК раніше говорили, що воєнкоми не мають права забирати мобільні телефони в українців. Можливе лише обмеження зон їхнього використання.

У Харкові воєнком погрожував військовозобов'язаному водієві розправою під час перевірки документів. Під час розмови співробітники ТЦК самі відчинили двері машини і затримали його.