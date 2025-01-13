"Рушиш — завалю": у Харкові співробітник ТЦК погрожував чоловікові розправою (відео)

Військкоми самі відчинили двері машини і провели силове затримання. До місця конфлікту швидко під'їхав білий кросовер Renault, чоловіка примусово посадили в нього і поїхали.

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У Харкові співробітник ТЦК погрожував військовозобов'язаному водієві під час перевірки документів. Відео бесіди з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

"Якщо ви не виходите, розмовляти будемо по-іншому. Тільки рушиш, завалю нах*й", — каже він.

Далі водій каже, що воєнкоми самі відчинили двері його машини та затримали його. Після цього до місця події під'їхав білий кросовер Renault, четверо чоловіків у військовій формі примусово посадили в нього затриманого водія і поїхали.

"Ось такі "толерантні" бесіди в Харкові проводять працівники ТЦК із чоловіками. Водія вивели з його машини і завантажили у свою машину", — йдеться в описі до відео.

Харківський ТЦК і поліція не коментували цієї ситуації. У якому саме районі міста відбулося силове затримання, не повідомляють.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро Тараса Шевченка співробітники ТЦК і поліцейські насильно затягли чоловіка в припаркований поруч автомобіль. Київський міський ТЦК заявив, що він перебуває в розшуку за порушення законодавства про оборону.

Окрім цього, 8 січня з'явилося відео "бусифікації" чоловіка у Львові. Військкоми хапали за шию і били військовозобов'язаного, а Львівський обласний ТЦК заявив, що перед цим чоловік вдарив одного з військовослужбовців в обличчя.