"Тронешься — завалю": в Харькове сотрудник ТЦК угрожал мужчине расправой (видео)

Военкомы сами открыли двери машины и провели силовое задержание. К месту конфликта быстро подъехал белый кроссовер Renault, мужчину принудительно посадили в него и уехали.

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В Харькове сотрудник ТЦК угрожал военнообязанному водителю при проверке документов. Видео беседы появилось в местных Telegram-каналах.

"Если вы не выходите, разговаривать будем по-другому. Только тронешься, завалю нах*й", — говорит он.

Далее водитель говорит, что военкомы сами открыли двери его машины и задержали его. После этого к месту события подъехал белый кроссовер Renault, четверо мужчин в военной форме принудительно посадили в него задержанного водителя и уехали.

"Вот такие "толерантные" беседы в Харькове проводят работники ТЦК с мужчинами. Водителя вывели из его машины и загрузили в свою машину", — говорится в описании к видео.

Харьковский ТЦК и полиция не комментировали данную ситуацию. В каком именно районе города произошло силовое задержание, не сообщается.

Напомним, в Киеве возле станции метро Тараса Шевченко сотрудники ТЦК и полицейские насильно затянули мужчину в припаркованный рядом автомобиль. Киевский городской ТЦК заявил, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне.

Кроме этого, 8 января появилось видео "бусификации" мужчины во Львове. Военкомы хватали за шею и били военнообязанного, а Львовский областной ТЦК заявил, что перед этим мужчина ударил одного из военнослужащих в лицо.