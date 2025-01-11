Пытался убежать: в ТЦК объяснили "бусификацию" мужчины возле станции метро в Киеве (видео)

В Киеве возле станции метро Тараса Шевченко военные и полицейские силой задержали мужчину. Он, как пояснили в ТЦК, находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке.

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В субботу днем, 11 января, возле станции метро Тараса Шевченко в Киеве люди в военной форме и полицейские задержали гражданина. Об этом сообщал Telegram-канал "Реальный Киев".

В обнародованном видео человека, который лежал на земле и кричал, несколько мужчин затягивали в припаркованный автомобиль.

Киевский городской территориальный центр комплектации подтвердил случай, который произошел в столице. В ТЦК проинформировали, что во время проверки документов у гражданина было обнаружено, что тот находится в розыске за нарушение законодательства об обороне. Из-за этого национальной полицией был составлен протокол, однако мужчина, как отмечается, пытался убежать, из-за чего его задержали.

В ТЦК отметили, что сотрудники национальной полиции и военнослужащие действовали в рамках закона, поскольку во время действия военного положения военнообязанные должны явиться в центры комплектования, в которых стоят на учете.

Напомним, 8 января в соцсетях распространилось видео "бусификации" мужчины во Львове. На кадрах можно увидеть, как люди в военной форме бьют мужчину, хватают за шею и заталкивают в салон авто. Во Львовском областном ТЦК рассказали, что мужчина не имел с собой документов, отказался ехать в терцентр и ударил одного из военнослужащих в лицо.

9 января офицер Управления коммуникаций командования Сухопутных войск Наталья Киндратив рассказала, что с 2022 года в Украине подано в розыск 500 тысяч военнообязанных мужчин. Из-за нехватки ресурсов правоохранители не ищут военнообязанных по домам, а проверяют документы у мужчин на улицах и в общественных местах.