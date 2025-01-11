Намагався втекти: в ТЦК пояснили "бусифікацію" чоловіка біля станції метро у Києві (відео)

У Києві біля станції метро Тараса Шевченка військові та поліцейські силоміць затримали чоловіка. Він, як пояснили у ТЦК, знаходився у розшуку за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку.

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У суботу вдень, 11 січня, поблизу станції метро Тараса Шевченка у Києві люди у військовій формі та поліцейські затримали громадянина. Про це повідомляв Telegram-канал "Реальний Київ".

У оприлюдненому відео людину, яка лежала на землі та кричала, декілька чоловіків затягували у припаркований автомобіль.

Київський міський територіальний центр комплектації підтвердив випадок, який стався у столиці. У ТЦК поінформували, що під час перевірки документів у громадянина було виявлено, що той знаходиться у розшуку за порушення законодавства про оборону. Через це національною поліцією був складений протокол, проте чоловік, як зазначається, намагався втекти, через що його затримали.

У ТЦК наголосили, що співробітники національної поліції та військовослужбовці діяли в межах закону, оскільки під час дії воєнного стану військовозобов'язані мають з'явитися до центрів комплектування, в яких стоять на обліку.

Нагадаємо, 8 січня в соцмережах поширилося відео "бусифікації" чоловіка у Львові. На кадрах можна побачити, як люди у військовій формі б'ють чоловіка, хапають за шию та заштовхують у салон авто. У Львівському обласному ТЦК розповіли, що чоловік не мав із собою документів, відмовився їхати до терцентру та вдарив одного з військовослужбовців в обличчя.

9 січня офіцерка Управління комунікацій командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів розповіла, що з 2022 року в Україні подано в розшук 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Через брак ресурсів правоохоронці не шукають військовозобов'язаних по домівках, а перевіряють документи у чоловіків на вулицях та у громадських місцях.