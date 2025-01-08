"Бусифікація" чоловіка у Львові з кулаками: відреагували ТЦК і омбудсмен (відео)

Очевидець зняв, як військові руками й ногами били чоловіка, намагаючись посадити його насильно в машину. У ТЦК заявили, що йому "запропонували проїхати" до військкомату через відсутність при собі документів.

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У Львові зафільмували затримання чоловіка, якого силою посадили у машину й повезли у невідомому напрямку. Кадри 7 січня поширили у соцмережах.

На відео видно, що посеред вулиці розмовляють п’ятеро чоловіків, і один з них вдягнений у військову форму. Розмова перетікає в суперечку і штовханину. Одного зі співрозмовників беруть під руки, але він захищається.

Згодом під’їжджає біла машина, і чоловіків у камуфляжі стає більше. Невідомого, якого до цього намагалися взяти під руки, заштовхують силою у салон. На кадрах можна побачити, як його б’ють ногами й руками, а також захоплюють за шию.

"Наразі невідомо, чому виник конфлікт та причину такого поводження людей у формі. Чекаємо офіційної реакції структур", — зазначили автори контенту.

Реакція ТЦК

Пресслужба Львівського обласного ТЦК 7 січня повідомила, що група оповіщення Шевченківського районного ТЦК виявила порушника правил військового обліку, який підлягав мобілізації. Військово-облікових документів при собі чоловік не мав, тому йому "запропонували проїхати" до військкомату для проходження ВЛК і визначення ступеня придатності.

"Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", — заявила пресслужба.

Публікація Львівського обласного ТЦК щодо інциденту Фото: Скриншот

У ТЦК запевнили, що керівництво "рішуче засуджує" застосування сили з боку військових. Через інцидент призначили службове розслідування, а працівників з відео відсторонили від обов’язків.

"Вчергове нагадуємо про обов’язок військовозобов'язаних носити при собі військово-облікові документи й пред’являти їх на прохання уповноважених осіб", — додала пресслужба.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що реагує на кожне порушення з боку ТЦК у регіонах, надсилаючи листи до обласних військкоматів, військової служби правопорядку та в разі необхідності правоохоронців.

"Так, сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань (ДБР) у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили. Якщо порушення прав людини підтверджене: вимагаю належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України", — зазначив омбудсмен.

Публікація омбудсмена щодо інциденту Фото: Скриншот

Нагадаємо, у поліції 7 січня повідомили, що на залізничному вокзалі в Дніпрі виник конфлікт під час перевірки військово-облікових документів. В результаті 45-річний чоловік дістав з кишені ніж і поранив правоохоронця.

У Дніпропетровському обласному ТЦК повідомили, що ножове поранення також отримав працівник військкомату. Окрім того, нападник розірвав службове посвідчення військового.