Поранив ножем поліцейського: нові подробиці конфлікту в Дніпрі під час рейду ТЦК (фото)

За версією поліції, чоловік не надав військово-облікові документи для перевірки на залізничному вокзалі Дніпра. Жінки хотіли захистити його від затримання, а співробітник ТЦК хотів відлякати їх автоматом.

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Уранці на залізничному вокзалі в Дніпрі виник конфлікт під час силової мобілізації. Чоловік не надав військово-облікові документи для перевірки працівникам ТЦК і завдав правоохоронцю ножове поранення, повідомила місцева поліція.

За попередніми даними, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком і представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

Далі, як стверджують поліцейські, чоловік дістав із кишені ніж і поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, йому надали медичну допомогу. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Поліцейський Дніпровського районного управління отримав ножове поранення

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції додали, що 45-річний чоловік подав заяву про нанесення йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Варто зазначити, що під час конфлікту співробітник ТЦК схопив автомат і хотів відлякати цивільних, переважно жінок.

Нагадаємо, в Одесі спіймали на гарячому 31-річного командира військової частини, який вимагав хабарі у підлеглих — 30% від виплат за бойові завдання. Свої вимоги він аргументував "потребами частини, зокрема, ремонтом техніки".

Фокус раніше писав про нову схему переправлення військовозобов'язаних до Румунії. У Тячівському районі Закарпаття за 4500 доларів чоловікам пропонували виїхати на гужовому транспорті через блокпост під купою будівельного сміття.