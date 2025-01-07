Мобілізація в Дніпрі: працівник ТЦК погрожував жінкам автоматом під час конфлікту, — соцмережі (відео)

Спроба силової мобілізації на залізничному вокзалі в Дніпрі закінчилася конфліктом. Військовозобов'язаного повалили на землю, жінки заходилися його захищати, і один із чоловіків у військовій формі дістав автомат.

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У Дніпрі під час силової мобілізації на залізничному вокзалі чоловік у військовій формі та в масці схопив автомат і хотів відлякати цивільних. Відео конфлікту з'явилося в соцмережах, очевидці стверджують, що це були працівники ТЦК.

Цивільні, переважно жінки, намагалися врятувати примусово мобілізованого чоловіка. Раптово конфлікт перейшов у штовханину, під час якої працівник ТЦК схопив автомат.

Один із присутніх звернув увагу, що зброю збираються застосовувати проти мирного населення. Наприкінці відео видно, як чоловік встає і йде, але його обличчя все в крові. Судячи з коментарів, його документи забрали в машину ТЦК.

На початку історії чоловіка повалили на землю поліцейський і військком. Ще четверо співробітників ТЦК оточили затриманого, на обличчі потерпілого видно кров.

Нагадаємо, священик ПЦУ Ярослав Ясенець радив військкомам молитися святому Іоанну Воїну для допомоги в лові ухильників. При цьому він вважає, що накази проти Божих заповідей не можна виконувати.

У Сумському міському ТЦК помер 40-річний чоловік від черепно-мозкової травми. Військкоми стверджували, що стався конфлікт між двома чоловіками, які не працювали в ТЦК.