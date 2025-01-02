"Випив півлітра горілки": ЗМІ пишуть про загибель чоловіка в Сумському ТЦК, усі подробиці (фото)

Військовозобов'язаний, як пишуть місцеві ЗМІ, телефонував цивільній дружині, розповідав про проходження медкомісії і що скоро його відправлять на війну. У ТЦК заявили про конфлікт і бійку між чоловіками, які не є співробітниками військкомату.

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У Сумському міському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) помер 40-річний Євген Криводуб. Чоловік помер від черепно-мозкової травми, 1 січня його поховали, пише місцеве видання SumyToday.

Рідна тітка загиблого Наталя побоюється, що винні в загибелі її племінника можуть залишитися без покарання і просить про суспільний розголос інциденту. Жінка розповіла, що 29 грудня близько 15.00 Євген телефонував своїй цивільній дружині з невідомого номера і сказав, що його забрали в ТЦК. На момент розмови він пройшов медкомісію і його хотіли відправляти на війну.

Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, отриманої в Сумському ТЦК

Більше зв'язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген "випив півлітра горілки", йому стало погано і його відвезли в лікарню. Жінка шукала Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй сказали, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі.

"Чоловіка доставили до лікарні машиною екстреної допомоги о 8.45 ранку 30 грудня. О 8.50 пацієнта госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводилися реанімаційні заходи, але травми були важкими, через що пацієнт помер 31 грудня", — наводить видання коментар заступника директора з комунікацій Сумської обласної клінічної лікарні Миколи Савченка.

Убивство людини в ТЦК: що кажуть військові та поліцейські

Відреагувала на подію і поліція Сумської області. За фактом заподіяння смертельних тілесних ушкоджень було відкрито кримінальне провадження. Особу підозрюваного в заподіянні смертельних тілесних ушкоджень встановлено, проте правоохоронці не згадали про те, що це сталося в ТЦК.

Під час досудового розслідування поліція встановила, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловікові тілесних ушкоджень, пояснили ситуацію поліцейські.

У військкоматі повідомляють, що конфлікт стався між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК. Один завдав іншому тілесних ушкоджень. Потерпілого доправили до медичного закладу каретою швидкої допомоги, викликаною черговою зміною.

"Особовий склад Сумського обласного ТЦК і СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події", — розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сумського обласного ТЦК Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік напав на співробітника ТЦК із ножем і вдарив його в голову. Військовозобов'язаного примусово привезли на медкомісію.

У Бердичеві Житомирської області стався вибух біля будівлі місцевого ТЦК. Теракт здійснив 41-річний житель Маріуполя, кажуть у поліції.