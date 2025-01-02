"Выпил пол литра водки": СМИ пишут о гибели мужчины в Сумском ТЦК, все подробности (фото)

Военнообязанный, как пишут местные СМИ, звонил гражданской жене, рассказывал о прохождении медкомиссии и что скоро его отправят на войну. В ТЦК заявили о конфликте и драке между мужчинами, которые не являются сотрудниками военкомата.

Related video

В Сумском городском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) умер 40-летний Евгений Криводуб. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, 1 января, его похоронили, пишет местное издание SumyToday.

Родная тетя погибшего Наталья опасается, что виновные в гибели ее племянника могут остаться без наказания и просит об общественной огласке инцидента. Женщина рассказала, что 29 декабря около 15.00 Евгений звонил своей гражданской жене с неизвестного номера и сказал, что его забрали в ТЦК. На момент разговора он прошел медкомиссию и его хотели отправлять на войну.

Евгений Криводуб скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском ТЦК

Больше связи с ним не было. На следующий день, когда родные дозвонились на тот номер, им сообщили, что будто бы Евгений "выпил пол литра водки", ему стало плохо и его отвезли в больницу. Женщина искала Евгения по медицинским учреждениям и нашла в областной больнице. Там ей сказали, что мужчину привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

"Мужчину доставили в больницу машиной экстренной помощи в 8.45 утра 30 декабря. В 8.50 пациента госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент скончался 31 декабря", — приводит издание комментарий заместителя директора по коммуникациям Сумской областной клинической больницы Николая Савченко.

Убийство человека в ТЦК: что говорят военные и полицейские

Отреагировала на произошедшее и полиция Сумской области. По факту причинения смертельных телесных повреждений было открыто уголовное производство. Личность подозреваемого в причинении смертельных телесных повреждений установлена, однако правоохранители не упомянули о том, что это произошло в ТЦК.

В ходе досудебного расследования полиция установила, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения, объяснили ситуацию полицейские.

В военкомате сообщают, что конфликт произошел между двумя мужчинами, не являющимися представителями ТЦК. Один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, вызванной очередной сменой.

"Личный состав Сумского областного ТЦК и СП всесторонне содействует следствию и помогает полицейским, работающим над установлением всех обстоятельств происшествия", — рассказал начальник службы связей с общественностью Сумского областного ТЦК Александр Бондаренко.

Напомним, в Винницкой области мужчина напал на сотрудника ТЦК с ножом и ударил его в голову. Военнообязанного принудительно привезли на медкомиссию.

В Бердичеве Житомирской области произошел взрыв возле здания местного ТЦК. Теракт осуществил 41-летний житель Мариуполя, говорят в полиции.