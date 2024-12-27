Ударил в голову: в Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК, подробности

В ТЦК сообщают, что раненый 54-летний военный является участником боевых действий и получал ранения на фронте. Нападавший находился в розыске и был доставлен на ВВК силой.

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В Винницкой области произошло нападение на сотрудника районного территориального центра комплектации и социальной поддержки. Военнообязанный находился в розыске, а после того, как его принудительно доставили на военно-врачебную комиссию, набросился на военного ТЦК с ножом и ударил его в голову, рассказала военнослужащая группы коммуникаций Винницкого областного ТЦК и СП Екатерина Губрий в комментарии "Суспільному".

Военнослужащая сообщила, что 36-летний нападающий находился в розыске из-за неявки по повестке. Его задержали и принудительно доставили в ТЦК для прохождения ВВК. В кабинете мужчина неожиданно достал нож и напал на военнослужащего, пытаясь отобрать у него табельное оружие.

По словам Екатерины Губрий, прежде чем на помощь прибежали еще двое военнослужащих, нападавшему удалось ударить сотрудника ТЦК в голову. Травмированный 54-летний сотрудник был участником боевых действий и получил ранения на военной службе.

"Жаль, что такие случаи до сих пор случаются в нашем обществе. Раздор и проблемы играют на руку противнику и ослабляют нас. Поэтому не стоит забывать, кто является нашим врагом, и что надо консолидировать усилия на его уничтожение", — рассказала Губрий

Военнослужащая группы коммуникаций отметила, что мужчину задержали и передали полиции, по инциденту продолжаются следственные действия. В Национальной полиции Украины на момент публикации материала случай не комментировали.

Напомним, пресс-служба СБУ 27 декабря сообщила о задержании женщины и мужчины, заложивших взрывчатку возле местного ТЦК. Женщина Сообщалось, что женщина из Бердичева изготовила взрывчатку по инструкции от российского куратора, а уроженец Мариуполя оставил ее у дверей центра и дистанционно взорвал.

Адвокат Олег Мицик 27 декабря рассказывал, мобилизуют ли в ВСУ мужчин 50-60 лет. По его словам, ТЦК и СП продолжают призыв таких граждан, однако учитывают состояние их здоровья, специальность и опыт.