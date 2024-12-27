Имеют специфику: мобилизуют ли в ВСУ мужчин 50-60 лет (видео)

Вопрос призыва в ВСУ мужчин от 50 до 60 лет является дискуссионным, поскольку эта категория людей может много времени проводить по больницам, сказал адвокат Олег Мицик. Затем он объяснил, какие учетные специальности все же мобилизуют.

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На сегодня нет точной информации о запрете мобилизации старше 50 лет. Людей этой возрастной категории продолжают призывать, причем интерес терцентров комплектования (ТЦК) вызывают не только те, кто имеет дефицитную военно-учетную специальность — например, разведчик или связист. О возможности призыва граждан старшей возрастной категории адвокат Олег Мицик рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Мобилизация старше 50 лет — комментарий Мицика см. с 10:11

Мицик вспомнил о документах, касающихся мобилизации старше 50 лет. С одной стороны есть директива командования Сухопутных войск, в которой говорилось об упорядочении призыва таких людей, но не о запрете. С другой — пока не принят законопроект, в котором предлагают не брать в армию мужчин от 55 до 60 лет. В то же время, в Волынском ТЦК четко объяснили, что старших людей мобилизуют, но при этом учитывают состояние здоровья, опыт и специальность и, вероятно, направляют в тыловые части, сказал адвокат.

"Вопрос мобилизации таких людей, хоть и дискуссионный, но законом не исключен. Будем надеяться, что территориальные центры комплектования будут подходить с умом, учитывая специфику людей такого возраста", — подчеркнул он.

По словам юриста, значительная часть людей старшего возраста, попавших в армию, большую часть времени проводят по больницам, и поэтому "ВСУ только тратят на них ресурсы".

Мобилизация старше 50 лет — детали

Мицик озвучил перечень случаев и процедур, при выполнении которых могут мобилизовать старше 50 лет:

если гражданин имеет дефицитную специальность — разведчик, связист, специалист в информационных технологиях, врач и др;

если будет отдельное мобилизационное распоряжение командования о мобилизации конкретного специалиста.

В итоге адвокат заявил, что даже учитывая проблемы со здоровьем у людей старшего возраста, он не имеет точной информации, мобилизуют ли их.

"Я не могу опровергнуть полностью, что ТЦК не мобилизовали людей в возрасте более 50 лет за последнее время", — прозвучало в эфире.

Генштаб и Верховная Рада о мобилизации старше 50 лет

26 декабря Фокус собрал заявления командования и нардепов о возможности призыва мужчин старшего возраста. В частности, в сентябре 2024 года действительно появилась директива №116/2/1/21409, общее содержание которой обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, в документе, текста которого не показали, речь идет о мобилизации исключительно в том случае, если есть именной запрос Генштаба.

Также есть заявление народного депутата и члена комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславского. Политик признал, что появление в подразделениях мужчин старше 50 лет не слишком эффективно, поскольку они мало пригодны к роли штурмовиков. Согласно данным нардепа, количество этой категории мобилизованных "минимальное", поскольку командиры не могут их послать на переднюю линию. В то же время, мобилизация старше 50 лет возможна, поскольку прямого запрета нет.

Между тем в Волынском областном ТЦК отметили, что директива просто объясняет и упорядочивает призыв старших мужчин, которые вполне могут выполнять воинский долг в тыловых частях.

Отметим, нардеп Вениславский высказался о возможности демобилизации и о законопроекте, который может появиться в Раде. По мнению парламентария, во время полномасштабной войны увольнения из армии не возможны, а кто говорит обратное — тот "вредитель".

Напоминаем, 27 декабря главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский рассказал, как планирует изменить базовую военную подготовку (БВВП), которую проходят мобилизованные украинцы.