Запрета нет: кого могут мобилизовать после 50 лет

В ВСУ могут попасть старшие мужчины, но при этом им будут выбирать должности в соответствии с состоянием здоровья и учитывая, дефицитна ли их специальность, пояснили в ТЦК.

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Во время военного положения территориальные центры комплектования (ТЦК) мобилизуют мужчин старше 50 лет, поскольку руководствуются законами о военной службе и мобилизации, а также постановлениями Кабмина. Военкомы получили директиву об урегулировании службы этой категории мужчин, но там нет пункта о запрете призыва. Фокус собрал заявления Генштаба, нардепов и военкомов относительно мобилизации граждан старшего возраста.

Мобилизация после 50 лет — позиция военных и нардепов

Согласно законодательным нормам, служить в армии во время всеобщей мобилизации должны мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или бронирования. В то же время, в сентябре 2024 года в медиа опубликовали заявление нардепа Алексея Гончаренко относительно директивы №№116/2/1/21409 Сухопутных сил. В директиве говорится об особенностях мобилизации старше 50 лет: призывать будут только после того, как появится отдельный запрос командования и воинских частей на конкретного человека, который имеет дефицитную специальность.

Текст или фото директивы, на которую ссылался Гончаренко, не публиковался.

Народный депутат Федор Вениславский, в свою очередь, пояснил, что командиры неохотно принимают старших людей в подразделения, поскольку они имеют проблемы со здоровьем. По его словам, количество граждан этой категории в армии — "минимальное", ибо они "не пригодны для штурмовиков". Также политик озвучил два критерия, при которых все же мобилизуют гражданина в возрасте 50-60 лет:

если есть военно-учетную специальность, которая особенно нужна войскам;

если военнообязанный пригоден по состоянию здоровья и есть потребность в пополнении для тыловых подразделениях (на кухне или в ремонтных мастерских)

Мобилизация после 50 лет — какова позиция ТЦК

Между тем в Волынском областном ТЦК уточнили, мобилизуют ли старше 50 лет. Военкомы объяснили, что они в своих действиях ориентируются на закон "О воинской обязанности и военной службе". В законе указано, что военнообязанными являются граждане от 18 до 60 лет, а подлежащие мобилизации в военное время — украинцы от 25 до 60 лет. 50-летние попадают в этот диапазон, при этом в директиве, о которой рассказал нардеп, речь идет не о "запрете мобилизации", а о ее урегулировании. В заметке военкомы описали процедуру мобилизации граждан старшего возраста:

сначала получают заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе;

потом проверяют, есть ли право на отсрочку на каких-либо основаниях (состояние здоровья, уход, бронирование, учеба и т.д.);

если отсрочки нет и есть статус "годен", то происходит мобилизация;

определяя должность и место службы, учитывают состояние здоровья, профессию и жизненный опыт.

Возраст и предельные сроки службы

В законе о военной службе есть упоминание о возрасте военнослужащих, после которого якобы можно уволиться из армии. В статье 22 закона о военной службе отдельно указали предельные сроки: например, рядовые контрактники могли уходить из армии в 45 лет, а старшие сержанты — с 50 лет. В то же время, есть п. 7, в котором рассказывается о службе в период особого положения: тогда все военнослужащие находятся в войсках до 60 лет, а старшие офицеры — до 65 лет. Пункт касается и граждан старше 50 лет, которых мобилизовали терцентры комплектования, и также те, кто пошел добровольцем и заключил контракт.

Мобилизация старше 50 лет и предельный срок службы Фото: Скриншот

Отметим, 24 декабря Вениславский высказался относительно законопроекта о демобилизации. Нардеп пояснил, что те, кто говорят об этом законе, являются "вредителями". По его словам, в условиях полномасштабной войны может идти речь только о ротации, а не об увольнении из армии.

Напоминаем, 26 декабря Фокус рассказал о категориях украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которых могут мобилизовать с 1 января 2025 года.