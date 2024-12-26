После медкомиссии и без отсрочки: какие категории украинцев мобилизуют с 1 января 2025 года

Граждане, которые ранее имели статус ограниченно годный, имеют полтора месяца, чтобы повторно пройти медицинский осмотр. По итогам осмотра возможен вывод о пригодности и тогда человека могут мобилизовать в ВСУ.

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Во время военного положения в Украине подлежат мобилизации мужчины от 25 до 60 лет, состояние здоровья которых позволяет службу в армии. При этом терцентры комплектования (ТЦК) также должны смотреть, имеет ли гражданин отсрочку и не забронирован ли он. О том, какие категории украинцев в возрасте до 25 лет могут призвать, написали на портале агентства УНИАН.

Порядок призыва в Силы обороны регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" напомнили на портале. Кроме того, начиная с весны 2024 года, Кабинет министров издал серию постановлений, а Верховная Рада — серию законов, которые уточнили, как именно действовать военкоматам в разных случаях.

Мобилизация в Украине — кого призовут в 2025 году

Основной массив граждан, которых могут мобилизовать с 1 января 2025 года, должен соответствовать нескольким критериям:

возраст от 25 до 60 лет, пребывание на учете военнообязанных;

пригодность в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК);

отсутствие отсрочки и бронирования от мобилизации.

В статье также напомнили, что в Украине отменили статус ограниченно годного. Люди, которые имели этот статус по состоянию на весну 2024 года, должны пройти повторную медкомиссию. Медкомиссия делает вывод о статусе "годен" с возможностью, например, служить в тыловых частях, или "не годен" и не служить вовсе. Еще один аспект, на который обратили внимание на портале, — мобилизация возможна в случае, если мужчина никогда не служил (на срочной службе) и не имел боевого опыта.

Когда возможна мобилизация с 18 лет

Фокус ранее писал о деталях призыва юношей немобилизационного возраста — от 18 до 25 лет. Украинцы, которые относятся к этой категории, попадают в армию при следующих условиях:

если было обучение на военной кафедре;

если была срочная служба;

если пошел добровольцем и заключил контракт;

если работал в полиции, ГСЧС, в других силовых органах;

если имел статус "ограниченно годный", но после перекомиссии стал годным. Повторную медкомиссию следует пройти до 4 февраля 2025 года.

Относительно последней ситуации стоит заметить, что на столе у президента Украины Владимира Зеленского лежит законопроект №11379-д, который делает невозможным призыв этой категории украинцев. В октябре 2024 года Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации до 25 лет. При этом президент в течение месяца не подписывает документ.

Армия для старших 50 лет

Мужчины, которым от 50 до 60 лет, также попадают в категорию военнообязанных, и их может мобилизовать ТЦК. В то же время, чтобы призвать таких людей, должен быть персональный запрос на конкретного гражданина с конкретной специальностью. Условия мобилизации старших 50 лет описаны в директиве Сухопутных войск, о котором осенью сообщили медиа. В законе о мобилизации о таком варианте призыва не упоминается, пояснили в ТЦК.

Отметим, 23 декабря народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко объяснил, какие изменения ожидают женщин. По словам нардепа, планируют внести изменения в законодательство, чтобы украинки, желающие пройти базовую военную подготовку (БЗВП), сначала становились военнообязанными и становились на воинский учет. После завершения БЗВП позволят сниматься с учета, сказал Федиенко.

Напоминаем, 24 декабря в сети появилась публикация о подготовке к мобилизации с 18 лет: на это ответили в армии и ряд политиков.