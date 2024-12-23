Мобилизация женщин в Украине: будут ли призывать после курсов стрелков и медпомощи (видео)

У украинок есть возможность проходить не полную базовую военную подготовку, а заканчивать отдельные курсы стрелков или операторов дронов, рассказал нардеп Александр Федиенко. Политик рассказал, будет ли в таком случае угроза мобилизации.

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Женщинам следует стать на воинский учет, если они желают получить базовую военную подготовку (БЗВП) или получить отдельные военные навыки, например, научиться стрелять или оказывать медицинскую помощь. В новом законопроекте, который готовятся рассмотреть народные депутаты, описана процедура постановки на учет и предусмотрено, в каком случае призывница может стать военнообязанной. О деталях законопроекта народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Мобилизация женщин и БЗВП — комментарий Федиенко

Мобилизация женщин, воинский учет и БЗВП

Федиенко пояснил, что воинский учет и мобилизация для женщин остаются и дальше добровольными. Исключения касаются гражданок с медицинским или фармацевтическим образованием. В то же время есть определенные нюансы для тех, кто решил пройти БЗВП. По словам нардепа, тогда женщина действительно должна сначала стать на воинский учет. Подобное требование есть в действующем законодательстве и без этого невозможно получить базовую военную подготовку. С другой стороны, после окончания курсов женщина, которая не желает дальше служить, сможет сняться с воинского учета.

"После этого, после прохождения БЗВП, они с того же учета снимаются. То есть это тоже предусмотрено уже новым законом, и там это четко выписано. Поэтому риска относительно женщин будут мобилизовать, забирать и так далее, такого риска нет", — подчеркнул нардеп.

Также политик пояснил, что на учет следует становиться в случае, если речь не идет о БЗВП, а женщина просто хочет получить навыки оператора дрона, владения оружием, оказания медицинской помощи. Подобные навыки можно получить в учебных центрах, где проходят базовую военную подготовку.

Как женщинам пройти обучение на военных курсах, но без мобилизации:

желающие сначала обращаются в учебные центры БЗВП;

становятся на воинский учет;

проходят курс обучения, получают соответствующие навыки;

получают документы об окончании курсов;

могут сниматься с учета, если не желают служить дальше.

"Мы же не можем женщинам запретить прохождение БЗВП, если они имеют на то желание. Еще раз хочу подчеркнуть, это добровольная история", — подытожил Федиенко.

Об особенностях военной подготовки женщин говорится в законопроекте №12076, который поступил на рассмотрение Верховной Рады в начале декабря 2024 года по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля. В тексте документа упоминается о постановке на воинский учет призывников, если гражданка желает пройти базовую военную службу. После этой службы она может стать военнообязанной (добровольно). Статьи, в которых говорится о воинском учете женщин — ст. 1 п. 11, ст. 37.

Отметим, 13 ноября медиа NV написало, в каких случаях возможна мобилизация женщин. Женщины могут идти в армию добровольно, заключив контакт на службу в Вооруженных силах: об этом говорится в законе 3633-IX и в постановлении Кабмина №560. Чтобы заключить контракт, следует прийти в терцентр комплектования и написать заявление по форме в приложении 13 постановления, объясняется в статье.

Напоминаем, 18 декабря Фокус рассказал о категориях украинцев до 25 лет, которых могут мобилизовать до конца 2024 года.