Мобілізація жінок в Україні: чи призиватимуть після курсів стрільців та меддопомоги (відео)

В українок є можливість проходити не повну базову військову підготовку, а закінчувати окремі курси стрільців чи операторів дронів, розповів нардеп Олександр Федієнко. Політик розповів, чи буде у такому випадку загроза мобілізації.

Related video

Жінкам слід стати на військовий облік, якщо вони бажають отримати базову військову підготовку (БЗВП) або отримати окремі військові навички, наприклад, навчитись стріляти чи надавати медичну допомогу. У новому законопроєкті, який готуються розглянути народні депутати, описано процедуру взяття на облік і передбачено, у якому випадку призовниця може стати військовозобов'язаною. Про деталі законопроєкту народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Мобілізація жінок та БЗВП - коментар Федієнка

Мобілізація жінок, військовий облік та БЗВП

Федієнко пояснив, що військовий облік та мобілізація для жінок залишаються і далі добровільними. Виключення стосуються громадянок з медичною або фармацевтичною освітою. Водночас є певні нюанси для тих, хто вирішив пройти БЗВП. Зі слів нардепа, тоді жінка дійсно повинна спершу стати на військовий облік. Подібна вимога є у чинному законодавстві і без цього неможливо отримати базову військову підготовку. З іншого боку, після закінчення курсів жінка, яка не бажає далі служити, зможе знятись з військового обліку.

"Після цього, після проходження БЗВП, вони з того ж обліку знімаються. Тобто це теж передбачено вже новим законом, і там це чітко виписано. Тому ризику щодо жінок будуть мобілізовувати, забирати і так далі, такого ризику немає", — наголосив нардеп.

Також політик пояснив, що на облік слід ставати у випадку, якщо не ідеться про БЗВП, а жінка просто хоче отримати навички оператора дрона, володіння зброєю, надання медичної допомоги. Подібні навички можна отримати у навчальних центрах, де проходять базову військову підготовку.

Як жінкам пройти навчання на військових курсах, але без мобілізації:

бажаючі спершу звертаються у навчальні центри БЗВП;

стають на військовий облік;

проходять курс навчання, здобувають відповідні навички;

отримують документи про закінчення курсів;

можуть зніматись з обліку, якщо не бажають служити далі.

"Ми ж не можемо жінкам заборонити проходження БЗВП, якщо вони мають на те бажання. Ще раз хочу наголосити, це добровільна історія", — підсумував Федієнко.

Про особливості військової підготовки жінок ідеться у законопроєкті №12076, який надійшов на розгляд Верховної Ради на початку грудня 2024 року за ініціативою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У тексті документа згадують про взяття на військовий облік призовників, якщо громадянка бажає пройти базову військову службу. Після цієї служби вона може стати військовозобов'язаною (добровільно). Статті, у яких ідеться про військовий облік жінок — ст. 1 п. 11, ст. 37.

Зазначимо, 13 листопада медіа NV написало, у яких випадках можлива мобілізація жінок. Жінки можуть іти в армію добровільно, уклавши контакт на службу у Збройних силах: про це ідеться у законі 3633-IX та у постанові Кабміну №560. Щоб укласти контракт, слід прийти у терцентр комплектування і написати заяву за формою у додатку 13 постанови, пояснюється у статті.

Нагадуємо, 18 грудня Фокус розповів про категорії українців до 25 років, яких можуть мобілізувати до кінця 2024 року.