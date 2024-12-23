Мобілізація жінок в Україні: чи призиватимуть після курсів стрільців та меддопомоги (відео)
В українок є можливість проходити не повну базову військову підготовку, а закінчувати окремі курси стрільців чи операторів дронів, розповів нардеп Олександр Федієнко. Політик розповів, чи буде у такому випадку загроза мобілізації.
Жінкам слід стати на військовий облік, якщо вони бажають отримати базову військову підготовку (БЗВП) або отримати окремі військові навички, наприклад, навчитись стріляти чи надавати медичну допомогу. У новому законопроєкті, який готуються розглянути народні депутати, описано процедуру взяття на облік і передбачено, у якому випадку призовниця може стати військовозобов'язаною. Про деталі законопроєкту народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".
Мобілізація жінок, військовий облік та БЗВП
Федієнко пояснив, що військовий облік та мобілізація для жінок залишаються і далі добровільними. Виключення стосуються громадянок з медичною або фармацевтичною освітою. Водночас є певні нюанси для тих, хто вирішив пройти БЗВП. Зі слів нардепа, тоді жінка дійсно повинна спершу стати на військовий облік. Подібна вимога є у чинному законодавстві і без цього неможливо отримати базову військову підготовку. З іншого боку, після закінчення курсів жінка, яка не бажає далі служити, зможе знятись з військового обліку.
"Після цього, після проходження БЗВП, вони з того ж обліку знімаються. Тобто це теж передбачено вже новим законом, і там це чітко виписано. Тому ризику щодо жінок будуть мобілізовувати, забирати і так далі, такого ризику немає", — наголосив нардеп.
Також політик пояснив, що на облік слід ставати у випадку, якщо не ідеться про БЗВП, а жінка просто хоче отримати навички оператора дрона, володіння зброєю, надання медичної допомоги. Подібні навички можна отримати у навчальних центрах, де проходять базову військову підготовку.
Як жінкам пройти навчання на військових курсах, але без мобілізації:
- бажаючі спершу звертаються у навчальні центри БЗВП;
- стають на військовий облік;
- проходять курс навчання, здобувають відповідні навички;
- отримують документи про закінчення курсів;
- можуть зніматись з обліку, якщо не бажають служити далі.
"Ми ж не можемо жінкам заборонити проходження БЗВП, якщо вони мають на те бажання. Ще раз хочу наголосити, це добровільна історія", — підсумував Федієнко.
Про особливості військової підготовки жінок ідеться у законопроєкті №12076, який надійшов на розгляд Верховної Ради на початку грудня 2024 року за ініціативою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У тексті документа згадують про взяття на військовий облік призовників, якщо громадянка бажає пройти базову військову службу. Після цієї служби вона може стати військовозобов'язаною (добровільно). Статті, у яких ідеться про військовий облік жінок — ст. 1 п. 11, ст. 37.
Зазначимо, 13 листопада медіа NV написало, у яких випадках можлива мобілізація жінок. Жінки можуть іти в армію добровільно, уклавши контакт на службу у Збройних силах: про це ідеться у законі 3633-IX та у постанові Кабміну №560. Щоб укласти контракт, слід прийти у терцентр комплектування і написати заяву за формою у додатку 13 постанови, пояснюється у статті.
Нагадуємо, 18 грудня Фокус розповів про категорії українців до 25 років, яких можуть мобілізувати до кінця 2024 року.