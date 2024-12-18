Мобілізація до 25 років: які категорії українців можуть призвати до кінця 2024 року

Українці віком від 18 до 25 років зобов'язані пройти базову військову службу, ідеться у новій нормі відповідного закону. При цьому вони можуть потрапити в армію, якщо укладуть контракт або закінчили військовий навчальний заклад чи пройшли військову кафедру.

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В умовах воєнного стану та оголошення загальної мобілізації військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років отримують повістки від терцентрів комплектування, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і якщо є статус "придатний", то призиваються у підрозділи ЗСУ. Втім, в армію можуть потрапити громадяни, молодші 25 років — на контракт чи по мобілізації. Про особливості призову молоді розповіли на порталі "24 канал".

Мобілізація до 25 років — кого не призивають

У законі "Про військовий обов'язок та військову службу" перелічено категорії громадян щодо виконання військового обов'язку і, серед іншого, ідеться про деталі військового обліку. Громадяни, яким не виповнилось 25 років і які не мають досвіду військової служби, належать до категорії призовників. Ця категорія українців повинна стояти на обліку у військкоматі, пройшовши військово-лікарську комісію (ВЛК) і визначивши придатність чи непридатність для служби у війську.

Мобілізація осіб від 18 до 25 років не можлива, але є певні винятки, ідеться у нормах закону про військову службу та в інших нормативно-правових актах, прийнятих у Верховній Раді та Кабміні. Водночас, віднедавна запроваджено базову військову службу, яку має пройти ця категорія громадян: служба обов'язкова для усіх придатних чоловіків відповідного віку.

Мобілізація до 25 років - норма закону про базову військову службу Фото: Скриншот

Молодь до 25 років — кого можуть призвати

У яких випадках молодь до 25 років може опинитись в армії:

якщо громадянин вирішив стати добровольцем. У такому випадку укладається контракт на військову службу;

якщо є досвід військової або альтернативної служби;

якщо була строкова служба;

якщо громадянин є звільненим співробітником поліції, МВС, Держмитслужби;

якщо громадянин здобув освіту у військовому навчальному закладі або пройшов військову кафедру;

якщо громадянин мав статус "обмежено придатний", який Кабмін скасував весною 2024 року, і після повторної медкомісії отримав статус "придатний".

Зазначимо, у жовтні президент України Володимир Зеленський отримав на підпис закон №11379-д, який забороняє мобілізацію до 25 років у випадку, якщо людина втратила статус про обмежену придатність. Закон проголосовано у Верховній Раді, є резолюція спікера Руслана Стефанчука, але підпису глави держави немає, хоч сплив двотижневий термін, який на це виділяється.

Нагадуємо, 17 грудня Фокус опублікував пояснення очільника Черкаського військкомату Олег Тимошенко щодо мобілізації чоловіків віком від 50 років і про процедуру надсилання повісток поштою.