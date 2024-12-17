Мобілізація українців, старших за 50 років: кому надсилають повістки й куди відправляють

У Верховній Раді повідомляли, що чоловіків віком від 50 років не мобілізують. Однак у ТЦК пояснили, що ця інформація вже втратила свою актуальність.

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У вересні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що ТЦК отримали вказівку щодо мобілізації після 50 років лише у випадку відповідного розпорядження, тобто запиту на призов конкретної людини. Очільник Черкаського військкомату Олег Тимошенко в інтерв'ю на YouTube-каналі "18000" розповів, що ця інформація вже неактуальна.

Про мобілізацію 50-річних — з 32:24

Мобілізація після 50 років: як було раніше

Зі слів представника ТЦК, на момент, коли з’явились новини, що чоловіки віком від 50 років не отримують повістки, ці дані були правдиві. Однак закон дозволяє мобілізацію до 60 років, а конкретні випадки визначаються директивами Генерального штабу ЗСУ.

Тимошенко підтвердив, що раніше була директива про мобілізацію українців віком 25-49 років. Однак, з його слів, це стосувалося навчальних центрів та бойових військових частин.

Мобілізація після 50 років: кого призивають

Нині, як пояснив військком, є інша директива — про призов чоловіків віком від 50 років до частин забезпечення.

Тобто цій групі військовозобов’язаних можуть вручати повістки. Отримавши запрошення у ТЦК, вони проходять медогляд. Якщо чоловіка визнали придатним, його можуть мобілізувати.

Мобілізація після 50 років: куди направляють

Нині, зі слів Тимошенка, українців віком від 50 років, які були визнані придатними до служби, призивають до:

навчальних центрів;

територіальних рекрутингових центрів;

ремонтних бригад;

підрозділів зв'язку;

автомобільних підрозділів;

на інших небойові ролі.

Нагадаємо, у Волинському обласному ТЦК наголосили, що мобілізація після 50 років — цілком законна.

Полковник і представник Сумського військкомату Сергій Монукало пояснював, що чоловіків віком від 50 років призивають за спеціальним розпорядженням та лише до частин, які не мають особливих вимог.