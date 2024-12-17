Мобилизация украинцев старше 50 лет: кому присылают повестки и куда отправляют

В Верховной Раде сообщали, что мужчин в возрасте от 50 лет не мобилизуют. Однако в ТЦК объяснили, что эта информация уже потеряла свою актуальность.

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В сентябре нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что ТЦК получили указание о мобилизации после 50 лет только в случае соответствующего распоряжения, то есть запроса на призыв конкретного человека. Глава Черкасского военкомата Олег Тимошенко в интервью на YouTube-канале "18000" рассказал, что эта информация уже неактуальна.

О мобилизации 50-летних — с 32:24

Мобилизация после 50 лет: как было раньше

По словам представителя ТЦК, на момент, когда появились новости, что мужчины в возрасте от 50 лет не получают повестки, эти данные были правдивы. Однако закон позволяет мобилизацию до 60 лет, а конкретные случаи определяются директивами Генерального штаба ВСУ.

Тимошенко подтвердил, что ранее была директива о мобилизации украинцев в возрасте 25-49 лет. Однако, по его словам, это касалось учебных центров и боевых воинских частей.

Мобилизация после 50 лет: кого призывают

Сейчас, как пояснил военком, есть другая директива — о призыве мужчин в возрасте от 50 лет в части обеспечения.

То есть этой группе военнообязанных могут вручать повестки. Получив приглашение в ТЦК, они проходят медосмотр. Если мужчину признали годным, его могут мобилизовать.

Мобилизация после 50 лет: куда направляют

Сейчас, по словам Тимошенко, украинцев в возрасте от 50 лет, которые были признаны годными к службе, призывают в..:

учебных центров;

территориальных рекрутинговых центров;

ремонтных бригад;

подразделений связи;

автомобильных подразделений;

на других небоевые роли.

Напомним, в Волынском областном ТЦК отметили, что мобилизация после 50 лет — вполне законна.

Полковник и представитель Сумского военкомата Сергей Монукало объяснял, что мужчин в возрасте от 50 лет призывают по специальному распоряжению и только в части, которые не имеют особых требований.