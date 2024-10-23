Мобилизация мужчин старше 50 лет: в ТЦК объяснили, как происходит призыв

По словам начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК и СП Сергея Монукала, обычно мужчины старше 50 лет направляются в подразделения обеспечения или на государственную службу спецтранспорта.

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В условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация, которая касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время действует директива командования Сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Полковник Сергей Монукало, который является заместителем начальника мобилизационно-оборонной работы в Сумском областном территориальном центре комплектования, в интервью "Главреду" объяснил, как происходит призыв этой возрастной категории.

Он отметил, что мобилизация мужчин от 50 лет проходит через определенные процедуры, которые являются максимально прозрачными. Такие военнообязанные могут быть призваны по специальному письменному согласию воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и только в те части, которые не требуют особых требований.

"То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта", — сказал Монукало.

Перед мобилизацией мужчины проходят ВВК для проверки пригодности к службе. После этого проводятся собеседования с рекрутерами, которые определяют военную специальность и подразделение. Списки утверждаются Генеральным штабом, а человек получает назначение в конкретную часть, "чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет".

Напомним, 11 октября народный депутат Федор Вениславский заявил, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин старше 50 лет из-за проблем со здоровьем. Однако есть два основания, по которым такую категорию все-таки могут мобилизовать. Первое — если мобилизованный имеет дефицитную военно-учетную специальность. Второе — если речь идет о службе в тыловых подразделениях на должности ремонтников, поваров и тому подобное.

Демограф Элла Либанова считает, что в Украине не стоит мобилизовать мужчин до 25 лет. По ее словам, оптимальный возраст для призыва в ряды ВСУ от 30 лет.