Мобілізація чоловіків старше 50 років: у ТЦК пояснили, як відбувається призов

За словами начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК та СП Сергія Монукала, зазвичай чоловіки старше 50 років направляються до підрозділів забезпечення або на державну службу спецтранспорту.

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В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація, яка стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас діє директива командування Сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію чоловіків у віці від 50 до 60 років. Полковник Сергій Монукало, який є заступником начальника мобілізаційно-оборонної роботи в Сумському обласному територіальному центрі комплектування, в інтерв'ю для "Главреду" пояснив, як відбувається призов цієї вікової категорії.

Він зазначив, що мобілізація чоловіків від 50 років проходить через певні процедури, які є максимально прозорими. Такі військовозобов’язані можуть бути призвані за спеціальною письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і лише до тих частин, які не потребують особливих вимог.

"Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту", — сказав Монукало.

Перед мобілізацією чоловіки проходять ВЛК для перевірки придатності до служби. Після цього проводяться співбесіди з рекрутерами, які визначають військову спеціальність та підрозділ. Списки затверджуються Генеральним штабом, а людина отримує призначення до конкретної частини, "аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде".

Нагадаємо, 11 жовтня народний депутат Федір Веніславський заявив, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізовувати чоловіків старше 50 років через проблеми зі здоров'ям. Однак є дві підстави, за якими таку категорію все-таки можуть мобілізувати. Перша — якщо мобілізований має дефіцитну військово-облікову спеціальність. Друга — якщо йдеться про службу у тилових підрозділах на посаді ремонтників, кухарів тощо.

Демографиня Елла Лібанова вважає, що в Україні не варто мобілізувати чоловіків до 25 років. За її словами, оптимальний вік для призову до лав ЗСУ від 30 років.