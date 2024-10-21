Мобілізація до 25 років: демографиня пояснила, чому не варто призивати молодь в ЗСУ

Найкращим віком для мобілізації до ЗСУ є вік від 30 років, вважає демографиня Елла Лібанова. Подібні межі не можливо запровадити, оскільки є проблеми в економіці та війську.

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Покоління 25-річних українців — найменше за всю історію країни. Тому для України найкращий шлях — це не чіпати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років. Хто має оптимальний вік для мобілізації та чому не варто призивати до 25 років демографиня, членкиня Національної академії наук України, докторка економічних наук, професорка Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю виданню Spiegel.

Лібанова пояснила, що в Україні на третій рік війни проживає близько 30 млн українців. При цьому ринок праці потребує 4,5 млн робочих рук, роботодавці охоче беруть на роботу 60-річних, а коефіцієнт народжуваності упав нижче одиниці. Тим часом війна триває і ЗСУ вимагають поповнення, але, вважає демографиня, не слід мобілізувати чоловіків до 25 років. На її думку, якщо такі молоді люди опиняться в армії, зросте кількість загиблих. Причина можливих трагічних наслідків — особливості поведінки молоді, зауважила науковиця.

"Я вважаю, що [заборона мобілізації до 25 років] має сенс, але не з демографічних причин, а тому, що 18-20-річні люди більш безрозсудні, ніж старші чоловіки. Я вважаю, що втрати були б більшими, якби поставити на передову занадто молодих людей", — наголосила Лібанова.

Крім того, демографиня поділилась власними думками щодо того, який вік оптимальний для призову до лав ЗСУ. З її слів, найчастіше батьками стають у віці від 25 до 29 років, тобто найкраще мобілізувати чоловіків від 30 років. Втім, вона визнала, що це в нинішніх умовах не можливо.

"З точки зору демографії, найбільш доцільним було б мобілізувати лише чоловіків віком від 30 років. Але таке підвищення мінімального віку неможливе з інших причин, військових та економічних", — підсумувала науковиця.

Мобілізація до 25 років — деталі

Зазначимо, весною 2024 року урядовці скасували статус "обмежено придатний" і це зачепило чоловіків, віком від 18 до 25 років — вони відразу отримували статус "придатність" і їх терцентри комплектування їх почали мобілізувати до лав ЗСУ. Народні депутати, наприклад, Олексій Гончаренко та інші, вважали, що це наслідок певної недосконалості законодавства і влітку почали розробку законопроєкту, який дозволить закрити таку "колізію". Поки очікували рішення нардепів, восени 2024 року Сухопутні війська видали директиву про заборону мобілізації до 25 років, але текст цього документу так і не опублікували в медіа.

9 жовтня у Верховній Раді підтримали законопроєкт №11379-д про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. Закон підписав голова Ради Руслан Стефанчук і 15 жовтня він надійшов на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Часу на підписання — 15 днів (до 29 жовтня). Закон вступить у дію після того, як з'явиться на порталі "Голос України".

Нагадуємо, 19 жовтня командування Сухопутними військами опублікували допис в Facebook, у якому ішлося про покарання за спекулювання на темі дій ТЦК.