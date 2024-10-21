Мобилизация до 25 лет: демограф объяснила, почему не стоит призывать молодежь в ВСУ

Лучшим возрастом для мобилизации в ВСУ является возраст от 30 лет, считает демограф Элла Либанова. Подобные пределы невозможно ввести, поскольку есть проблемы в экономике и армии.

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Поколение 25-летних украинцев — наименьшее за всю историю страны. Поэтому для Украины лучший путь — это не трогать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет. Кто имеет оптимальный возраст для мобилизации и почему не стоит призывать до 25 лет демограф, член Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор Элла Либанова рассказала в интервью изданию Spiegel.

Либанова пояснила, что в Украине на третий год войны проживает около 30 млн украинцев. При этом рынок труда нуждается в 4,5 млн рабочих рук, работодатели охотно берут на работу 60-летних, а коэффициент рождаемости упал ниже единицы. Между тем война продолжается и ВСУ требуют пополнения, но, считает демограф, не следует мобилизовать мужчин до 25 лет. По ее мнению, если такие молодые люди окажутся в армии, возрастет количество погибших. Причина возможных трагических последствий — особенности поведения молодежи, отметила ученая.

"Я считаю, что [запрет мобилизации до 25 лет] имеет смысл, но не по демографическим причинам, а потому, что 18-20-летние люди более безрассудны, чем старшие мужчины. Я считаю, что потери были бы больше, если бы поставить на передовую слишком молодых людей", — подчеркнула Либанова.

Кроме того, демограф поделилась собственными мыслями относительно того, какой возраст оптимален для призыва в ряды ВСУ. По ее словам, чаще всего отцами становятся в возрасте от 25 до 29 лет, то есть лучше мобилизовать мужчин от 30 лет. Впрочем, она признала, что это в нынешних условиях невозможно.

"С точки зрения демографии, наиболее целесообразным было бы мобилизовать только мужчин в возрасте от 30 лет. Но такое повышение минимального возраста невозможно по другим причинам, военным и экономическим", — подытожила ученая.

Мобилизация до 25 лет — детали

Отметим, весной 2024 года чиновники отменили статус "ограниченно годный" и это задело мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — они сразу получали статус "годность" и их терцентры комплектования их начали мобилизовать в ряды ВСУ. Народные депутаты, например, Алексей Гончаренко и другие, считали, что это следствие определенного несовершенства законодательства и летом начали разработку законопроекта, который позволит закрыть такую "коллизию". Пока ожидали решения нардепов, осенью 2024 года Сухопутные войска издали директиву о запрете мобилизации до 25 лет, но текст этого документа так и не опубликовали в медиа.

9 октября в Верховной Раде поддержали законопроект №11379-д о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Закон подписал председатель Рады Руслан Стефанчук и 15 октября он поступил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Времени на подписание — 15 дней (до 29 октября). Закон вступит в действие после того, как появится на портале "Голос Украины".

Напоминаем, 19 октября командование Сухопутными войсками опубликовали сообщение в Facebook, в котором говорилось о наказании за спекуляцию на теме действий ТЦК.