Отменили "ограниченную годность": какие изменения внесли в законопроект о соцзащите военных

Народные депутаты удалили понятие "ограниченно годный" из закона о военной службе. Чтобы этого добиться, они не ждали голосования за законопроект об усилении мобилизации.

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Военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На получение нового заключения о пригодности или непригодности у них есть девять месяцев. О новациях законопроекта 10313 о соцзащите военных рассказали на портале "Судебно-юридической газеты" (СЮГ).

На портале напомнили, что 21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

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Законопроект касается ряда существующих законов, среди них — закона "О воинской обязанности и военной службе". Народные избранники внесли предложения, которые в итоге вообще исключили такое понятие, как "ограниченно годный", говорится в статье СЮГ.

В статье перечислили, какие именно изменения должны появиться:

мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию;

районные и городские военкоматы потеряли возможность брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;

приписная комиссия не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;

медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

Эксперты портала перечислили еще ряд случаев, когда из текста изъяли любые упоминания об "ограниченной годности". В конце подытожили, что законодатели решили не ждать, когда состоится финальное голосование за законопроект об усилении мобилизации (№10449). Вместо этого они решили внести определенные изменения путем правок в законопроект 10313.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский объяснил порталу Liga.net ситуацию относительно понятия "ограниченно годный". Политик заявил, что такого термина в законопроекте о мобилизации действительно не будет. Военнообязанные будут иметь два статуса — годный или негодный. Таким образом, пополнят ряды ВСУ и сформируют подразделения резерва, — привели журналисты слова комментатора.

"Для этого внедряется категория — "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", — резюмировал нардеп.

Отметим, народные депутаты в течение двух месяцев не могут принять во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. Среди вопросов, которые они должны поддержать или удалить — перечень оснований для отсрочки, мобилизация с младшего возраста, введение определенных стимулов для того, чтобы мужчины становились на воинский учет.

21 марта Верховная Рада приняла законопроект 10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений — право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации, возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.

Напоминаем, 21 марта член комитета по нацбезопасности Роман Костенко рассказал, когда нардепы примут законопроект об усилении мобилизации. Между тем председатель комитета, Федор Вениславский, объяснил, установят ли нижний возраст мобилизации менее 25 лет.