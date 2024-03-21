Финальный вариант будет другим: примут ли законопроект о мобилизации в марте (видео)

Рада рассмотрела лишь полторы тысячи правок из 4197. Принятие документа будет зависеть от общего настроя фракций и групп во время рассмотрения в сессионном зале, рассказал нардеп Роман Костенко.

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Верховная Рада может не принять законопроект о мобилизации №10449 до конца марта. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии Gazeta.ua.

"Я сомневаюсь. Уже почти конец марта, и я сомневаюсь, что в марте он (законопроект, — ред.) будет принят", — сказал Роман Костенко.

Он отметил, что вопрос в том, сможет ли комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пройти все правки до конца месяца. Сейчас нардепы рассмотрели лишь полторы тысячи из 4197 поправок.

Зато потенциал по принятию документа будет зависеть от общего настроя фракций и групп при рассмотрении в сессионном зале, отметил нардеп.

Кроме этого, он отметил, что от того, какой документ будет после прохождения правок будет зависеть, можно ли сказать на 100%, что законопроект будет принят. В частности, финальный вариант может отличаться от того, каким он есть сейчас. Например, в первой редакции как обязанность определялась регистрация электронного кабинета военнообязанного, тогда как в текущей версии — это право.

Напомним, 21 марта заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что на войне должны бороться молодые люди. Поскольку они имеют лучшую физическую подготовку, могут принимать быстрые решения и креативно мыслят.

В тот же день глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Украине нужно проводить мобилизацию. По его словам, важны люди, а не новая техника.