"Рискуем проиграть войну": в ВСУ объяснили, почему мобилизовать нужно именно молодежь

Молодежь имеет лучшую физическую подготовку, может принимать более быстрые решения и креативно мыслить. По мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, нужно менять минимальный возраст для призыва.

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Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что сражаться на войне должны молодые мужчины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, эта истина станет всем понятной", — сказал Максим Жорин.

По его словам, речь идет в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну. Майор отметил, что молодые люди имеют лучшую физическую подготовку, могут принимать быстрые решения и более креативно мыслят.

"Во многом именно этим был обусловлен успех Азова в 2014 году. Большинство добровольцев того времени — молодые люди. И это себя оправдало", — пояснил он и отметил, что сейчас этот принцип работает и в 3-й ОШБр.

Максим Жорин считает, что 27 лет — это "абсолютно неадекватный возраст призыва", а потому его нужно менять. Он убежден, что нужно привлекать молодежь, которая после окончания войны будет иметь достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы взять на себя руководство страной.

Кроме этого, заместитель командира 3-й ОШБр заявил, что если продолжить существующую политику мобилизации, "рискуем проиграть войну" и физически, и морально, когда для значительной части целого поколения война будет чем-то посторонним и не будет влиять на формирование их личности.

Напомним, 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украине не нужно мобилизовать 500 тысяч мужчин. В частности, эта цифра может быть меньше.

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что в Раде предлагают разрешить мобилизовать в ВСУ осужденных мужчин. Их могут разделить на две категории — те, кто уже отбыл наказание, и те, кто еще находится в тюрьме.