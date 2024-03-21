"Ризикуємо програти війну": в ЗСУ пояснили, чому мобілізувати потрібно саме молодь

Молодь має кращу фізичну підготовку, може приймати швидші рішення та креативніше мислити. На думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, потрібно змінювати мінімальний вік для призову.

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Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що битися на війні повинні молоді чоловіки. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою", — сказав Максим Жорін.

З його слів, йдеться в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну. Майор наголосив, що молоді люди мають кращу фізичну підготовку, можуть приймати швидші рішення та більш креативно мислять.

"Багато в чому саме цим був зумовлений успіх Азову у 2014 році. Більшість добровольців того часу — молоді люди. І це себе виправдало", — пояснив він та зауважив, що наразі цей принцип працює і в 3-й ОШБр.

Максим Жорін вважає, що 27 років — це "абсолютно неадекватний вік призову", а тому його потрібно змінювати. Він переконаний, що потрібно залучати молодь, яка після закінчення війни матиме достатньо досвіду, амбіцій, сил і моральних прав, аби взяти на себе керівництво країною.

Крім цього, заступник командира 3-ї ОШБр заявив, що якщо продовжити існуючу політику мобілізації, "ризикуємо програти війну" і фізично, і морально, коли для значної частини цілого покоління війна буде чимось стороннім та не впливатиме на формування їхньої особистості.

Нагадаємо, 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україні не потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловіків. Зокрема, ця цифра може бути меншою.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька наголосила, що в Раді пропонують дозволити мобілізувати до ЗСУ засуджених чоловіків. Їх можуть розділити на дві категорії — ті, хто вже відбув покарання, та ті, хто ще перебуває у вʼязниці.