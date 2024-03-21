"Солдати гинуть": в НАТО пояснили, чому мобілізація важливіша за нові танки (відео)

За словами глави військового комітету НАТО Роба Бауера, важливі не технічні засоби, а люди, підтримка всього суспільства.

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Глава військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україні потрібна не лише нова техніка, але й мобілізація. Про це він повідомив під час Київського безпекового форуму.

За його словами, війна стосується кожного. Крім цього, в першу чергу важливі люди, а не нові гранати чи танки. Бауер наголосив, що Україні потрібні нові солдати, оскільки "солдати гинуть, отримують поранення". Тому йдеться про призов до армії, і всі аспекти, що обговорюються, для НАТО є важливою і складною проблемою.

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Мобілізація в Україні: як правильно пройти ВЛК після вручення повістки

"Йдеться не лише про технічні засоби, йдеться про людей, підтримку усього суспільства", — сказав Роб Бауер.

Він розповів, що йдеться не лише про слова й дії начальника Генштабу, але й про відповідальність усієї країни. Демократія має свої вади, оскільки потрібно переконувати людей. Проте глава військового комітету НАТО зауважив, що бачить зміни, які відбуваються. Він додав, що потрібно працювати всім разом — і військовим, і політикам.

Нагадаємо, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що новий законопроєкт про мобілізації може дозволити призов засуджених осіб. Вона наголосила, що такі громадяни будуть розділені на дві категорії.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні не потрібно призивати аж 500 тисяч людей. Він наголосив, що цифра коригується враховуючи ротації та озброєння, яке надають західні партнери.