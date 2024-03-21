Мобилизация в Украине: в Минюсте рассказали, сколько осужденных могут отправить на фронт

По словам заместительницы министра юстиции Елены Высоцкой, в законопроекте о мобилизации граждан разделили на две категории — те, кто уже отбыл срок, и те, кто сейчас находится в заключении.

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В Украине уже третий год продолжается всеобщая мобилизация и в новом законопроекте предлагают разрешить призывать в армию осужденных граждан. Подробнее на эту тему высказалась заместительница министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона.

По ее словам, предусматривается, что такие граждане будут разделены на две категории. В первую войдут те, кто уже отбыл наказание за совершенные преступления, а во вторую те, кто сейчас еще находится в тюрьме.

"По этому проекту, есть две категории — бывшие осужденные — около 50 тысяч человек, которые могут присоединиться к рядам ВСУ, но будут действовать общие ограничения (состояние здоровья, физическое состояние и т.д.). Вторая категория — те, кто находятся в тюрьмах — 26 тысяч человек. Мы уже посмотрели на статистику по таким болезням, как туберкулез, ВИЧ, гепатиты. И уже можно "отминусовать" 3-4 тыс. человек по этой категории", — заявила Елена Высоцкая.

Отдельно замминистра юстиции добавила, что под ограничения могут попасть еще некоторые категории граждан. Речь идет о тех, кто осужден по особо тяжелым статьям. Это может быть массовое убийство людей, изнасилование и так далее.

К слову, целенаправленно в изначальную версию законопроекта сначала внесли ограничения только для лиц, которые осуждены за преступления против основ национальной безопасности, говорит Елена Высоцкая. Это было сделано для того, чтобы дать возможность как можно большему количеству людей защищать свою страну.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська заявил, что осужденных нужно мобилизовать принудительно. Он отметил, что каждый гражданин обязан защищать родину, и совершение преступления в прошлом не должно на это влиять.