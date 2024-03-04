Коррупционеров на фронт: кто из заключенных может пополнить ряды ВСУ по инициативе Минюста

В Минюсте предлагают мобилизовать людей, осужденных за коррупцию. Многие из них, по мнению главы ведомства Дениса Малюськи — патриоты. Фокус выяснил, как в армии относятся к призыву заключенных и стоит ли выделять коррупционеров в отдельную группу.

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В Украине продолжают рассматривать идею мобилизации заключенных. Норма в законопроекте может коснуться только некоторых категорий украинцев, отбывающих наказания. По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, в первую очередь, это могут быть люди, осужденные за коррупцию.

"Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать", — сказал чиновник в интервью "РБК-Украина".

Малюська добавил, что считает их патриотами, "просто патриотизм у них довольно своеобразный, и они жадные".

"Ну не только жадные, но давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию… Ну, то есть это явление было мега распространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — отметил министр юстиции.

Не надо делить

Тему мобилизации заключенных обсуждают с начала полномасштабного вторжения. Мнения на этот счет разнятся. Некоторые, в том числе замкомандира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин, считают, что заключенные могли бы принести пользу на фронте, хотя рассчитывать на них в полном объеме не стоит. Другие уверены, что мобилизовать можно только тех, кто отбывает наказание за не тяжкие преступления. Есть и те в армии, кто не хочет иметь дело с ранее осужденными.

В беседе с Фокусом председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека и директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отмечает, что в вопросе мобилизации осужденных, которые отбывают наказание, важными являются три составляющие: человек совершил ненасильственное преступление; он хочет защищать Украину; он согласен делать это добровольно. В таком случае, по мнению Захарова, выделять коррупционеров в какую-то отдельную группу как наиболее благонадежных заключенных не имеет смысла.

"Не нужно начинать делить — этих можно, а других нельзя. Можно мобилизовать тех, кто совершил ненасильственные преступления и тех, кто хочет воевать за Украину против россиян. Также важно, чтобы была часть, которая согласна взять таких людей. А разбираться, какие именно преступления они совершали, не имеет смысла. Все должны быть в армии равны, и какие-то другие правила для осужденных не должны действовать. Кроме того, если человек пошел воевать, его должны помиловать указом президента", — рассуждает Захаров.

Капитан ВСУ, военный психолог Андрей Козинчук рассказывает Фокусу, что в его бригаде есть несколько осужденных. Никаких проблем с ними не возникало. Более того, Козинчук отмечает, что долгое время не знал о прошлом опыте сослуживцев, поскольку в его подразделении куда важнее, что человек может делать для армии здесь и сейчас, а ни чем он занимался раньше.

"У меня в бригаде есть осужденные. Три заместителя командира бригады отбывали срок, один из них — за убийство, насколько мне известно. Считаю, что мобилизация заключенных — это индивидуальный вопрос. Потому что дело не в прошлом каждого бойца, а в том, чем он может быть полезен армии. Я узнал, что некоторые из сослуживцев сидели в тюрьме только через год службы. Вели они себя адекватно, никаких ритуалов с "зоны" не было. Но я могу говорить только про свое подразделение", — продолжает Козинчук.

По мнению военного, если вопрос с мобилизацией заключенных будет решен на законодательном уровне, лучше всего организовать собеседования, чтобы каждый командир сам решал, готов ли он взять к себе в часть конкретного человека. Если заключенный нигде не работал до того, как нарушил закон, в армии, по мнению военного, ему делать нечего, так как это не воспитательная структура. Но если у человека есть мотивация, гражданский опыт, который пригодится ВСУ — например, осужденный был менеджером, водителем, — с ним можно работать.

"Я знаю что в тюрьме отбывают наказание люди с боевым опытом. Мне лично писал заключенный: говорил, что есть желающие защищать страну, и спрашивал как попасть в армию. Я честно ответил, что не знаю. Считаю, что призыв заключенных — неплохая идея. Но есть разные заключенные. Например, если человек попал в тюрьму за мошенничество, он может и в армии найти выгоду и реализовать "схемы" на том же волонтерстве. Поэтому все индивидуально. И плохая идея — сделать общую амнистию и всех отправить на фронт", — добавляет Козинчук.

Штрафбаты — не лучшая идея

В Минюсте Украины Фокусу сообщали, что в 2022 году указом президента Украины были помилованы 363 человека. Все они изъявили желание присоединиться к рядам ВСУ. Большинство из них — бывшие военные. В частности — из батальона "Торнадо".

Захаров вспоминает, что в начале полномасштабного вторжения был приказ, чтобы в СИЗО опросили заключенных, кто из них готов защищать страну. Начальники подали списки, но дальше дело не пошло.

"Тогда только одной колонии, в которой содержались правоохранители, совершившие преступление, а также судьи, прокуроры, — разрешили участвовать в боевых действиях. И только потому что они попали в оккупацию, и если бы им не разрешили воевать, они бы колонию разнесли. Поэтому сделали исключение, открыли ворота, потом часть заключенных обманом все равно вернули обратно. Но вопрос с мобилизацией глобально так и не был решен, потому что у военного руководства есть предубеждения: те, кто совершил преступления — плохие люди, а плохим людям не место в армии. Но это ошибочное мнение", — рассуждает Захаров.

Козинчук считает идею организовать отдельные батальоны заключенных на тот случай, если части не захотят принимать к себе желающих, не самой удачной. Даже если речь пойдет о тех, кто совершил ненасильственные преступления, например, о коррупционерах.

"Есть такие понятия как групповая динамика. Каждый человек — индивидуум, но когда он попадает в соцгруппу, то приспосабливается к ритуалам и привычкам этой группы, чтобы выжить. Те условия, которые есть в тюрьме для выживания, сильно отличаются от тех, что есть в армии. И поскольку задача подразделений — выполнять задания, которые могут быть небезопасными, в штрафбатах будет смута, свои порядки. А должна быть дисциплина", — говорит Козинчук.

Захаров также считает, что штрафбаты — советский рудимент, которым активно пользуются россияне.

"В России "зэков" отправляют на "мясные штурмы". Это их метод ведения войны, где людей не считают за людей. И ценности человеческой жизни нет. Мы не должны так делать. Поэтому должно быть и добровольно все. Если человек, отбывающий наказание, не хочет воевать — не надо его забирать", — добавляет Захаров.

Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ведутся дискуссии о мобилизации заключенных. Заместитель председателя комитета Егор Чернев считает, что инициатива может стать "рабочим инструментом". Глава комитета Александр Завитневич выступает против из-за того, что в 50-х годах прошлого века в армии появилась "дедовщина" из-за бывших заключенных, которые попадали в Вооруженные силы СССР.

Фокус ранее писал, что в законопроекте об усилении мобилизации предусматривается возможность призывать осужденных по их желанию, однако в Министерстве юстиции Украины предлагают не спрашивать согласия таких людей.