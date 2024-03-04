"Они жадные": Минюст предлагает отправлять коррупционеров на фронт

По словам главы ведомства Дениса Малюськи, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне, поэтому там все еще нет некоторых норм. В том числе речь идет о призыве на службу людей с судимостью.

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В Украине продолжают рассматривать идею того, чтобы лишенные свободы за различные преступления граждане могли быть мобилизованы. Касаться это может лишь некоторых категорий украинцев в заключении. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Украина".

По его словам, необходимо не столько с осужденных начинать вопрос мобилизации, а с тех, которые имеют судимость. Это те граждане, которые уже вышли из тюрьмы или вовсе никогда там не были. Нынешний закон запрещает их мобилизовать.

"То есть лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Собственно, это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не выполняют обязанность защищать Украину, я не понимаю. Тем более множество из них хочет это делать", — говорит Денис Малюська.

Отдельно было отмечено, что украинское законодательство не было полностью готово к тем проблемам, которые пришли с полномасштабной войной. Уже после 24 февраля 2022 года Верховная Рада частично адаптировала его к современным реалиям.

Норму о призыве осужденных еще не успели рассмотреть. Что касается того, какие категории украинцев могут быть мобилизованы, нужно еще рассмотреть нюансы. Все зависит от того, что считать тяжким преступлением.

"Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать. Я бы так не сказал, они часто патриоты, просто патриотизм у них довольно своеобразный и они жадные. Ну не только жадные, но давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию… Ну то есть это явление было мега распространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — подытожил Денис Малюська.

Напомним, 3 марта сообщалось, что в ТЦК рассказали, куда направляют служить ограниченно годных мужчин в ходе всеобщей мобилизации. Ограниченно годный человек может проходить военную службу, однако с определенными ограничениями. Поэтому такое лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ, отметил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков.